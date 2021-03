KORONAVÍRUS Odborníci radia Krajčímu s očkovacím plánom: Takto by sme do leta porazili hnusobu

Organizácia Dáta bez pátosu sa k očkovaciemu plánu vyjadrila, podobne ako premiér, na sociálnej sieti. Ponúkajú totiž "návod" ako vyhrať nad pandémiou do konca júna. Na úvod hneď vychádzajú z toho, s koľkými vakcínami zrejme môže Slovensko počítať.

"Dodávky vakcín: súčasný plán dodávok do 30. júna: Prizer/BioNTech: 1,9 mil. Moderna: 540 tisíc. AstraZeneca Oxford: 2,2 mil. Sputnik: 2 mil. Spolu: 6 740 000" sumarizujú v Dátach bez pátosu.

Situácia do konca júna

Organizácia hovorí aj o udalostiach, ktoré by sa mali stať do začiatku leta. "K dnešku očkujeme podľa dodávok, pričom oproti dodávkam meškáme, lebo 1-2 týždne trvá logistika a objednávací systém. Ak by sme do konca júna stihli minúť 90% dodávok, tak skončíme nasledovne: Astru bude mať 1,2 milióna obyvateľov (z toho obe dávky 400 tisíc - tu sa čaká 12 týždňov po I. dávke)," konštatujú analytici.

Prešli aj k dvom najžiadanejším vakcínam (podľa prieskumu agentúry Focus, pozn. red.) "Pfizer bude mať 1,0 milión obyvateľov (z toho obe dávky až 800 tisíc - tu sa čaká na II. dávku 28 dní). Modernu bude mať 430 tisíc obyvateľov (z toho obe dávky 60 tisíc, tu sa čaká na II. dávku min. 28 dní) Sputnik bude mať 1,0 milióna obyvateľov (z toho obe dávky 500 tisíc, tu sa tiež čaká na II. dávku pár týždňov)," tvrdia.

Náčrt plánu

"Spolu bude mať aspoň 1 dávku 3,5 mil. obyvateľov, čo je 70% z počtu 5 mil. obyvateľov nad 18 rokov. Obe dávky bude mať 1,51 mil. obyvateľov. Nakoľko asi 25% obyvateľov sa zaočkovať neplánuje a asi 5% obyvateľov nebude mať 90 dní od prekonania ochorenia, tak môžeme zahlásiť hotovo," konštatuje organizácia.

V ďalších riadkoch očividne nelenili a pridali aj náčrt očkovacieho plánu. "Nám to celé dáva zmysel a Vám to dáva nádej. Tak sme sa chceli podeliť o názor ako to vidíme. V lete sme s očkovaním hotoví. A excel môžeme predať do Mongolska alebo do Austrálie. Alebo odložiť na časy po implementovaní Plánu stability a Fondu obnovy. Zíde sa, ale zatiaľ ideme len tak na náhodu a prvoplánovo. Samozrejme cez fejsbúk. Pozrite, či nemáme chybičku," odkazujú verejnosti z Dát bez pátosu.