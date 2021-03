Rebel v OĽaNO označil Grendela a Naďa ako alternatívu Matoviča: Ich reakcie vás dostanú!

BRATISLAVA - Bývalý tenista a aktuálny poslanec za hnutie OĽaNO Ján Krošlák to už dlhšie nevydržal znášať a pustil si ústa na špacírku. V dlhšom statuse obsiahlo pomenoval aktuálnu politickú krízu a aj klesajúce preferencie jeho subjektu. Nebál sa povedať aj to, že krízu spustilo hlavne správanie jeho premiéra Igora Matoviča!

Aktualizácia 16:04 - Reakcie Grendela a Naďa

Grendel reagoval, že nebude ten, kto "vrazí dýku do chrbta premiéra". Komentovať svojich kolegov nechce. "Súčasná kríza je najvážnejšia od volieb. Hodnotiť správanie partnerov alebo komentovať kolegov by malo potenciál túto krízu prehlbovať a ja na tom určite nemám záujem. Mojím cieľom je zaoberať sa potrebami občanov a nie náladami iných politikov," skonštatoval.

Zdroj: Kancelária NR SR

Naď o pozícii premiéra neuvažuje. Podľa jeho hovorkyne Martiny Kovaľ Kakaščíkovej chce minister obrany dokončiť projekty, ktoré v rezorte rozbehol. "Minister obrany je presvedčený, že Igor Matovič svoj mandát premiéra zastáva svedomito a v súčasnej neľahkej situácii robí tie najlepšie rozhodnutia v prospech krajiny," doplnila hovorkyňa.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Aktualizácia 14:21- Krošlák uviedol, kto by mohol byť premiérom

Na poste premiéra by mohol byť napríklad terajší minister financií Eduard Heger, minister obrany Jaroslav Naď či podpredseda Národnej rady (NR) SR Gábor Grendel (všetci OĽANO). Uviedol to poslanec Krošlák, ktorý vo štvrtok skritizoval správanie sa a spôsob vládnutia premiéra Igora Matoviča (OĽANO). Skonštatoval tiež, že medzi poslancami hnutia sú aj takí, ktorí majú na to, aby viedli krajinu lepšie.

"Pán Heger je jeden kvalitný kandidát, aj Gábor Grendel alebo Jaro Naď sú veľmi schopní ľudia," odpovedal Krošlák na otázku, kto by mohol vymeniť Matoviča. "Táto vláda potrebuje výmenu alebo veľkú, fakt veľkú sebareflexiu a zmenu správania sa premiéra. Žiadne predčasné voľby alebo úradnícku vládu," doplnil s tým, že naďalej ostáva poslancom vládnej koalície.

Aktualizácia 12:24 - Reakcia predsedu klubu OĽaNO Michala Šipoša

"Ľudia nás poznajú ako slobodných ľudí, ktorí vedia do vlastných radov vyjadriť aj kritický názor. To ale neznamená, že spolu nedržíme, práve naopak - náš poslanecký klub patrí medzi najsúdržnejšie a v kľúčových chvíľach sme už aj v minulosti ukázali, že pevne stojíme za touto vládou,“ informoval Topky Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽANO.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

"Prišiel čas pozrieť sa do zrkadla, pán premiér. Rozhodol som sa vypustiť tohto gina z fľaše len preto, lebo už ma nebaví stále obhajovať a vysvetľovať freestyle jedného človeka," začína pomerne ostro Koršlák, ktorý dokonca nie je jediným bývalým športovcom v hnutí OĽaNO.

Už ma to takto ďalej nebaví, hovorí rázne poslanec vládneho OĽaNO

"Už ma nebaví pozerať do oči priateľom, ktorí pri pohľade na mňa, vidia automaticky nášho šéfa a klopkajú si neveriacky prstom na čelo. Čakal som rok, poctivo som sa angažoval v práci v parlamente vo veciach, ku ktorým mám blízko a stále som dúfal a úprimne veril, že náš premiér dorastie do svojho kresla," prekvapil vyjadreniami poslanec OĽaNO, pričom pri ostatných bolo doteraz zvykom, že pevne stáli za Igorom Matovičom.

Ján Krošlák (v strede) Zdroj: TASR - Dano Veselský

Slováci majú na neho alergiu, myslí si Krošlák

Tu však kritika premiéra nekončí, keďže Krošlák sa oprel do jeho štýlu komunikácie. "Neuvážené, provokujúce a niekedy infantilné statusy aj napriek radeniu poradcov zo všetkých strán stále pokračujú. Urážanie ľudí, one man nápady, agresívny spôsob boja, akoby sme boli v opozícii, tiež stále pokračuje. Z politického marketingu a freestylu premiéra sa stáva diagnóza, ktorá má charakter veľkej alergie väčšiny Slovákov na jeho osobu," kritizuje Matoviča jeho vlastný poslanec.

Ten navyše argumentuje aj tým, že OĽaNO v prieskumoch dlhodobo klesá. "Pokles preferencii OĽaNO vôbec nesúvisí s covidom, veľká väčšina Slovákov nie sú hlupáci, ale priamo súvisí so správaním premiéra. Je zjavné, že 10 percent voličov ho nenávidí a možno 10 percent miluje, vadí mi však, že 80 percent Slovákov sa chytá pri pohľade na jeho statusy alebo výstupy v televízii neveriacky za hlavu a pocitovo sa pomaly, ale isto preklápajú k tej sklamanej a negatívne naladenej skupine Slovákov," myslí si poslanec.

Celý poslancov status si môžete prečítať nižšie: