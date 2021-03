Korčok skritizoval účasť premiéra pri prílete Sputnika V: Nikto iný predtým vakcíny nevítal

BRATISLAVA - Účasť premiéra Igora Matoviča (OĽANO) pri prílete ruskej vakcíny Sputnik V na Slovensko nepovažuje minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) za vhodnú. Minister to uviedol na sociálnej sieti.

"Ani mňa, ani nikoho z vlády totiž nenapadlo vítať vakcíny, ktoré k nám prišli z iných štátov. Mohli sme byť pri americkej, nemeckej či britsko-švédskej, ale neurobili sme to, lebo to nedáva zmysel," mieni Korčok. Pripomenul, že nejde o pôvod vakcíny, ale o to, či je v Európskej únii riadne registrovaná. "Sputnik V stále o registráciu ani nepožiadal a preto takáto politická pozornosť práve tejto neregistrovanej vakcíne nie je namieste," dodal šéf diplomacie.

Slovensko nakúpi dva milióny kusov ruskej vakcíny Sputnik V. Premiér Igor Matovič (OĽANO) o tom informoval v pondelok z košického letiska, kde priviezli prvú dodávku. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) potvrdil, že očkovanie vakcínou bude dobrovoľné a bez obmedzenia veku. Začať by sa mohlo najskôr o dva týždne.