KORONAVÍRUS V rómskej osade v Čaklove zistili ďalších 31 prípadov nákazy

ČAKLOV - Antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 v obci Čaklov v okrese Vranov nad Topľou v sobotu (27. 2.) odhalilo ďalších 31 miestnych Rómov s pozitívnym výsledkom testu. Potvrdil to starosta obce Andrej Dragula.

Zvýšený počet nakazených novým koronavírusom v tamojšej rómskej osade si v minulých dňoch vyžiadal sprísnené protipandemické opatrenia. Podľa vyhlášky regionálneho úradu verejného zdravotníctva z 25. februára na dodržiavanie karantény a nosenie rúšok v osade dohliadajú aj policajné hliadky.

V sobotu v Čaklove testovali na dvoch odberových miestach. V základnej škole a kultúrnom dome otestovali spolu 671 ľudí. Pozitívny výsledok testu malo 34 osôb, v 31 prípadoch išlo o Rómov. Domácnosti, v ktorých títo Rómovia žijú, zahŕňajú podľa starostu celkovo 175 ľudí, ktorým je určená karanténa.

"V pondelok (1. 3.) alebo utorok (2. 3.) zvolám krízový štáb a dáme si do sumáru všetky testovania, lebo niektorým sa končí karanténa, čiže už by nemali byť pozitívni. Momentálne máme sprísnené opatrenia, kde je nápomocná polícia, osadu monitorujeme. Pomáha aj miestna občianska poriadková služba, máme kamerový systém, kde vidíme, aké sú pohyby. Na 99 percent o týždeň opäť urobíme testovanie, aby sme vyselektovali tie počty, ako to je s nákazou," povedal Dragula.

Rómska osada v Čaklove zahŕňa celkovo viac ako 1300 ľudí. Výskyt ochorenia COVID-19 odhalili predchádzajúce kolá plošného testovania. Najprv zaznamenali šesť prípadov, v ďalšom kole sa počet výrazne zvýšil.