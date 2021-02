Pravidlá na zmenu Ústavy by mali byť prísnejšie, zhodli sa Kolíková a predseda Ústavného súdu

Mária Kolíková

Zdroj: Topky/Maarty

BRATISLAVA - Pravidlá na zmenu Ústavy SR by mali byť prísnejšie. Zhodnúť sa na tom mali ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) a predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan v rámci diskusie, ktorú zorganizovala organizácia Via Iuris. Informovala o tom hovorkyňa Via Iuris Katarína Žitniaková.