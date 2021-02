KORONAVÍRUS Pilotné očkovacie centrum v Trnave za víkend zaočkovalo takmer 2500 učiteľov

Očkovanie prvou dávkou vakcíny od spoločnosti AstraZeneca zabezpečovali ambulantní lekári a sestry, s administratívou pomáhali študenti školy. „Overili sme si, že sme pripravení model centra zopakovať v ďalších mestách, k čomu máme najbližšie v Dunajskej Strede a Skalici, pretože v závislosti od počtu dostupných vakcín chceme čo najskôr očkovať širokú verejnosť,“ uviedol predseda kraja Jozef Viskupič.

Zriadenie veľkokapacitného očkovacieho centra v Trnave je pilotným projektom na území TTSK, ktorý funguje mimo areálu nemocnice. „Naším cieľom je pomôcť piatim nemocniciam na území kraja, ktoré aktuálne očkujú ľudí vo veku do 55 rokov prostredníctvom svojho personálu. Vakcináciu v nami zriadenom očkovacom centre zabezpečujú lekári a sestry z ambulancií, čím dokážeme odbremeniť nemocnice priestorovo, ale najmä personálne,“ povedal Viskupič.

Očkovanie obyvateľov vo veku viac ako 55 rokov sa bude naďalej realizovať v nemocniciach, no ambíciou krajskej samosprávy je rozšíriť ho aj do vybraných polikliník. Kraj má ambíciu vytvoriť postupne desať očkovacích centier v rámci celého kraja. Vznikať by mali podľa potreby a logistických záležitostí, ak príde dostatok vakcinačných látok, spresnil Viskupič.