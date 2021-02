Smrť kolegu šokovala aj exministra školstva: Prekonal KORONAVÍRUS! Chcel pomoc s experimentálnou liečbou

Včera šéf Smeru Robert Fico informoval, že Ľubomír Petrák je v kritickom stave v nemocnici a bojuje o život. Dnes, bohužiaľ, chorobe podľahol. Petrák prekonal koronavírus, no následky boli silné a opäť sa ocitol v nemocnici. Exminister školstva Juraj Draxler je z jeho smrti šokovaný. Pred pár dňami mu volal a chcel pomoc.

Petrák chcel pomôcť s experimentálnou liečbou na koronavírus

Aj bývalý minister školstva za Smer Juraj Draxler je smrťou Petráka šokovaný. "Práve som sa dozvedel veľmi smutnú správu. Skonal poslanec Ľubomír Petrák. Ešte minulý týždeň sa mi ozval, či mu neviem zohnať jednu experimentálnu liečbu, lebo je už dlhé týždne s komplikáciami po COVIDE v nemocnici a nelepší sa to. Bral som to tak, že Ľubo to predsa prekoná, vždy silný chlap. A teraz takýto šok," napísal Draxler.

Zdroj: Facebook/Juraj Draxler

Stretávali sa v čase, keď bol Draxler vo vládnej funkcii a on na čele školského výboru. "Odvtedy sme sa videli, či skôr si zavolali, už len veľmi sporadicky. Ale pamätal som si ho ako profesionála, človeka, ktorý sa veľmi trpezlivo prehrýzal často nevďačnými detailmi parlamentnej práce, viac ako na sebaprezentácii mu záležalo na výsledku," uviedol bývalý minister školstva. "Navyše ako človek jednou nohou v samospráve nestratil kontakt s tým, čo sa deje priamo na úrovni života ľudí v obciach a vedel na to poukazovať. Úprimnú sústrasť rodine. Ľubo, česť tvojej pamiatke!" dodal. Petrák ležal v ružinovskej nemocnici, kde podľahol komplikáciám, ktoré mu spôsobil koronavírus.

Kto bol Ľubomír Petrák?

Ľubomír Petrák sa narodil 6. augusta 1961 v Myjave. Po maturite absolvoval štúdium na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Na fakulte pôsobil ako odborný asistent a pedagóg. Po roku 1989 bol aj živnostníkom či konateľom v súkromných firmách CORRECT Plast a HB REAL. Do aktívnej politiky vstúpil začiatkom 90. rokov minulého storočia. Bol členom a neskôr aj predsedom Strany demokratickej ľavice (SDĽ). Od roku 1992 bol starostom Hurbanovej Vsi v okrese Senec. Funkciu starostu obhájil aj v komunálnych voľbách v roku 2018, v ktorých kandidoval za stranu Smer.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Po zlúčení SDĽ so Smerom v decembri 2004 vstúpil do strany Roberta Fica a v parlamentných voľbách v roku 2006 prvýkrát kandidoval za Smer do NR SR. Po víťazstve Smeru vo voľbách sa Ing. Ľubomír Petrák, Csc. stal poslancom parlamentu. Po voľbách v roku 2016 pôsobil v parlamente ako predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a tiež ako člen Výboru pre európske záležitosti. Ako poslanec Smeru sa do parlamentu dostal aj po voľbách v roku 2020 a v NR SR bol podpredsedom Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.