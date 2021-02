Posledná rozlúčka s poslancom Petrákom: Najťažšia skúška pre rodinu! Manželka bojuje v nemocnici o život

Mimoriadne ťažké obdobie momentálne prežívajú najmä politikove dcéry. Na pohrebe im nie je oporou ich mamička, ktorá sa podľa našich informácií taktiež nakazila koronavírusom. V nemocnici má byť hospitalizovaná s ťažkým priebehom ochorenia.

Jedna rana za druhou

Všetko je o to smutnejšie, že rodina len nedávno, v januári, prišla aj o babičku Annu. Dožila sa 89 rokov. "Dala si mi život, starala sa o mňa, vychovala ma a teraz ma navždy opúšťaš...," napísal sám Petrák ešte 9. januára.

Vo februári sa už najbližší lúčia aj s ním. Okrem jeho rodiny a priateľov smúti aj obec Hurbanova Ves, v ktorej pôsobil ako starosta.

Na obecnom úrade bola do 12. hodiny sprístupnená kondolenčná kniha. Práve v tejto obci sa vo štvrtok konal aj pohreb. Smútočný obrad začal o 14. hodine. Tí, ktorí naň prišli, museli mať test na koronavírus s negatívnym výsledkom nie starším ako 12 hodín.

Kolegu si uctili aj politici

Posledné zbohom prišli dať Petrákovi desiatky ľudí. Nechýbali ani jeho kolegovia z parlamentu. Líder strany Smer-SD Robert Fico, exministerka vnútra Denisa Saková zo strany Hlas-SD či jej spolustraník Erik Tomáš. Dostavil sa aj predseda parlamentu Boris Kollár a podpredsedovia Juraj Šeliga, Gábor Grendel, Juraj Blanár a Milan Laurenčík.

Prezidentka Zuzana Čaputová sa síce osobne nezúčastnila, jej slová však na smútočnom obrade odzneli. List od hlavy štátu prečítal poslanec Dušan Jarjabek. Rodine adresovala silný odkaz, okrem iného uviedla, že im želá, aby sa im už vyhýbali smutné udalosti.

Dojemné vyznania

Dcéry otcovi venovali dojemné slová aj na sociálnej sieti. Z ich vyjadrení je cítiť, že pre nich veľa znamenal.

"Slovensko dnes stratilo úžasného politika, ktorý celý svoj život zasvätil pomoci ľuďom, a ja som prišla o otca. Bol slnkom mojich dní, mesiacom mojich nocí a hviezdami môjho vesmíru. Žiadne slová nemôžu opísať bolesť zo straty. Môj najdrahší ocko, navždy ťa budeme ľúbiť," napísala Lenka ešte 20. februára.

"Otecko, odpusť, že sa nám nepodarilo ťa zachrániť. Tak veľmi sme chceli, ale celý svet bol proti nám. Celý svoj život si pomáhal iným a tebe nepomohli...," odkázala o tri dni neskôr Martina.

"S tebou odišlo to jediné, na čom mi v živote záležalo. Pre teba som chcela byť vždy lepším a úspešnejším človekom. Život razom stratil svoj zmysel. Bol si tým najúžasnejším človekom, akého som v živote poznala, najlepším otcom a mojim jediným skutočným priateľom," zneli ďalšie slová mladej ženy, ktoré až trhajú srdce.

Minúta ticha v parlamente

Ľubomíra Petráka si vo štvrtok dopoludnia uctili minútou ticha aj poslanci v parlamente. Smrť kolegu mnohých šokovala. Prečítajte si reakcie politikov na smutnú správu. Od 12. do 16. hod. bolo rokovanie pléna prerušené. Dôvodom bola práve účasť poslancov na pohrebe.

Pozrite si zábery z parlamentu

Kto bol Ľubomír Petrák?

Ľubomír Petrák sa narodil 6. augusta 1961 v Myjave. Po maturite absolvoval štúdium na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Na fakulte pôsobil ako odborný asistent a pedagóg. Po roku 1989 bol aj živnostníkom či konateľom v súkromných firmách CORRECT Plast a HB REAL.

Do aktívnej politiky vstúpil začiatkom 90. rokov minulého storočia. Bol členom a neskôr aj predsedom Strany demokratickej ľavice (SDĽ). Od roku 1992 bol starostom Hurbanovej Vsi v okrese Senec. Funkciu starostu obhájil aj v komunálnych voľbách v roku 2018, v ktorých kandidoval za stranu Smer.

Po zlúčení SDĽ so Smerom v decembri 2004 vstúpil do strany Roberta Fica a v parlamentných voľbách v roku 2006 prvýkrát kandidoval za Smer do NR SR. Po víťazstve Smeru vo voľbách sa Petrák stal poslancom parlamentu.

Po voľbách v roku 2016 pôsobil v parlamente ako predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a tiež ako člen Výboru pre európske záležitosti. Ako poslanec Smeru sa do parlamentu dostal aj po voľbách v roku 2020 a v NR SR bol podpredsedom Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.