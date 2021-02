Policajti sa v Košickom kraji zamerali na drogy: Obvinili troch mužov, hrozí im dlhé väzenie

V utorok (16. 2.) sa policajti zamerali na Trebišovský okres. V Čiernej nad Tisou zadržali 30-ročného muža. Pri domovej prehliadke, prehliadke iných priestorov a pozemkov zaistili zakázané návykové látky a rôzne veci súvisiace s drogovou trestnou činnosťou. Z nájdenej marihuany by bolo možné pripraviť niekoľko bežných jednotlivých dávok drogy. Ďalší zaistený rastlinný materiál ešte skúmajú. „Podľa doterajšieho vyšetrovania si mal minimálne od začiatku tohto roka od doposiaľ nestotožnených osôb opakovane zadovažovať marihuanu. Omamné látky mal prechovávať v mieste svojho prechodného bydliska,“ spresnila.

V stredu (17. 2.) policajti zadržali 31-ročného Sečovčana. „Po výzve policajtom dobrovoľne vydal plastové zatvárateľné vrecúško s obsahom bielej kryštalickej látky. Omamné látky prechovával vo vozidle,“ uviedla Mésarová s tým, že pervitín si mal opakovane zaobstarávať a dovážať do Sečoviec minimálne od vlaňajšieho novembra. Obaja obvinení omamné látky delili na dávky a predávali ďalším osobám. Umiestnili ich do cely policajného zaistenia s podnetom na vzatie do väzby. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na tri až desať rokov.

Policajti obvinili aj 29-ročného Košičana, ktorého zadržali s drogami na jednej z košických autoumyvární. Vrecúško s obsahom zelenej sušiny a dve vrecúška s bielou kryštalickou látkou im po výzve vydal dobrovoľne, skúmajú ich experti. „Máme už k dispozícii aj predbežné výsledky časti zaistenej bielej kryštalickej látky v jednom z vrecúšok, v ktorom bola zistená prítomnosť metamfetamínu,“ doplnila Mésarová. Muža stíhajú väzobne. Za takýto čin už bol právoplatne odsúdený, hrozí mu trest odňatia slobody na desať až 15 rokov.