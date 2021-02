Nemocnice sa napĺňajú, zdravotníkov je málo: KORONAVÍRUS stále neustupuje! Slovensko žiada EÚ o pomoc

BRATISLAVA - Vláda na dnešnom rokovaní schválila návrh ministerstva zdravotníctva o aktiváciu systému civilnej ochrany Európskej únie. Slovensko je na tom napriek zákazu vychádzania, testovaniu a ďalším opatreniam stále zle a situácia je vážna. Na pomoc by mali prísť zdravotníci zo zahraničia.

Situácia na Slovensku je stále vážna. Minister zdravotníctva včera na tlačovej konferencii uviedol, že čísla sa dokonca napriek všetkým opatreniam mierne zhoršujú. Zoznam čiernych okresov sa rozšíril o ďalších päť. Rezort preto predložil na vláde návrh a tá schválila aktiváciu systému civilnej ochrany EÚ. Pomôcť by nám mali zdravotníci zo zahraničia.

Slovensko potrebuje pomoc

Nové mutácie spôsobili rast počtu pacientov a zvýšené personálne nároky zdravotníckych zariadení. Cieľom žiadosti je zabezpečiť starostlivosť hlavne na jednotkách intenzívnej starostlivosti, ako aj oddeleniach anesteziológie a intenzívnej medicíny. Pomôcť by tak mohli lekári a sestry zo zahraničia.

Zdroj: SITA/AP Photo/Armando Franca

Schválený návrh ministerstva zdravotníctva umožní aktiváciu systému civilnej ochrany Európskej únie. "Nové mutácie ochorenia COVID-19, majú tendenciu rýchlejšie sa šíriť v rámci populácie spôsobujú výrazný nárast a dopyt po poskytovaní zdravotnej starostlivosti v nemocniciach," vysvetlil minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Zdravotníci nestíhajú, pacientov v nemocniciach pribúda

Ako doplnil štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Peter Stachura, najväčší problém pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti spôsobuje nedostatok zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa starajú o najnáročnejších pacientov. "Ide o vysoko odborný personál, ktorý nie je možné jednoducho nahradiť, napríklad z ambulantného sektora," povedal Stachura.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

V nemocniciach je momentálne hospitalizovaných 3835 pacientov. Zdravotníci aj lekári sú maximálne vyťažení a nestíhajú, napĺňajú sa aj kapacity v nemocniciach. K dnešnému dňu registrujeme takmer 6200 úmrtí a podľa vládneho materiálu potrebu kyslíkovej podpory vyžaduje 2539 pacientov a pľúcnu ventiláciu potrebuje 356 pacientov.

Prostredníctvom systému civilnej ochrany Európskej únie bude možné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre pacientov naoddeleniach anesteziológie a intenzívnej medicíny. Aktivácia systému by nám mohla umožniť získať kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov zo zahraničia. Tí budú pôsobiť v slovenských nemocniciach. Požiadavku do systému civilnej ochrany EÚ podáva v mene Slovenskej republiky ministerstvo vnútra. Personál zo zahraničia by u nás mohol pôsobiť aspoň jeden mesiac. Ministerstvo navrhlo touto formou zabezpečiť 10 lekárov a 25 sestier.

Krajčí čelí kritike aj výzvam na odstúpenie

Minister zdravotníctva čelí kvôli situácii okolo pandémie veľkej kritike. Podľa viacerých predstaviteľov opozície, mimoparlamentných strán, ale aj podľa niektorých hlasov z koalície by mal prijať zodpovednosť a odísť. Krajčího vyzvali na odchod aj bývalí ministri zdravotníctva. Podľa Tomáša Druckera minister presluhuje. "Vnímam ho ako slušného človeka, ktorý sa však nemal stať ministrom zdravotníctva, pretože nemá manažérske predpoklady na výkon takejto funkcie. Zvlášť je to cítiť v čase súčasnej krízy, keď je potrebné rázne a systematicky krízovo riadiť zdravotníctvo s dosahom na celú spoločnosť," povedal.

Zdroj: Úrad Vlády SR

Súčasný minister podľa neho reaguje príliš neskoro a spôsobuje tým veľké a zbytočné škody a straty na životoch. Podľa názoru Richarda Rašiho sa Krajčí ministrom zdravotníctva ani nemal stať a už spravil desiatky prešľapov. Rovnako si myslí, že už vo svojej funkcii presluhuje a boj s pandémiou koronavírusu už dávno vzdal. Exministerka zdravotníctva Andrea Kalavská poukázala na výsledky boja proti pandémii, podľa ktorých je Slovensko na tom "katastrofálne". "Denne u nás zomiera najviac pacientov na počet obyvateľov a čísla naďalej rastú. To je podľa mňa viac ako dostatočný dôvod na vyvodenie zodpovednosti, a teda demisiu pána ministra," dodala.

Výzva na odstúpenie je len snahou o zviditeľnenie sa

Zvládnutiu pandémie určite nepomôžu neuvážené personálne výmeny. Výzva na odstúpenie ministra zdravotníctva v čase pandémie je snahou na zviditeľnenie sa v aktuálnej téme, uviedol v reakcii na výzvy Krajčí. Ministerstvo je otvorené konštruktívnym pripomienkam a spolupráci. Minister robí všetko pre to, aby sa podarilo ochrániť zdravie a životy ľudí. Šéf rezortu denne pracuje na tom, aby sa pandémiu na Slovensku podarilo zvládnuť.