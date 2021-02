ÚZŽNO vyzval občanov: V sčítaní obyvateľstva vyjadrite svoje hodnotové ukotvenie

Logo Štatistického úradu k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021

Zdroj: TASR/Jakub Popelka

BRATISLAVA - Bolo by smutné, ak by čo i len jeden jediný občan na Slovensku zo strachu zatajil svoju identitu. V súvislosti so začiatkom sčítania obyvateľov to vo vyhlásení uviedol predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí (ÚZŽNO) na Slovensku Richard Duda. Zároveň vyzval nielen občanov Slovenska so židovskými koreňmi, aby v sčítaní úprimne vyjadrili svoje hodnotové ukotvenie.