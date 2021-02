Korčok v Podgorici: Slovensko chce naďalej podporovať eurointegračné snahy Čiernej Hory

Korčok sa v čiernohorskej metropole Podgorica stretol s prezidentom Milom Djukanovičom, predsedom vlády Zdravkom Krivokapičom a so svojím rezortným partnerom Djordjem Radulovičom. Zároveň do Čiernej Hory priviezol zo Slovenska - ako prejav podpory a solidarity v boji proti pandémii koronavírusu - humanitárnu pomoc v celkovej hodnote 56.000 eur. Rokovaniam šéfa diplomacie SR v Čiernej Hore dominovali témy prehlbovania bilaterálnych vzťahov, osobitne v ekonomickej oblasti, a integrácia krajín západného Balkánu do Európskej únie. Práve Čierna Hora urobila spomedzi všetkých kandidátskych krajín regiónu v prístupovom procese do EÚ najväčší pokrok, uviedlo vo svojej správe MZVEZ SR. Členom NATO sa táto balkánska krajina stala v roku 2017.

"Západný Balkán patrí dlhodobo medzi naše zahraničnopolitické priority a teší ma, že slovenskú expertízu si v tomto regióne vysoko cenia. Je v našom spoločnom záujme, aby sa Čierna Hora, ale aj ďalšie krajiny regiónu v čo najkratšom možnom čase integrovali do EÚ, čím by sa posilnila stabilita na európskom kontinente," uviedol Korčok. Dodal, že slovenská diplomacia je pripravená aj naďalej poskytovať čiernohorským partnerom súčinnosť a expertnú pomoc pri napĺňaní eurointegračných ambícií. Korčok tiež ocenil, že nová čiernohorská vláda jednoznačne deklarovala integráciu do EÚ ako svoju hlavnú zahranično-politickú prioritu. V tejto súvislosti vyzval na konštruktívnu spoluprácu medzi tamojšou novou vládnou väčšinou a prezidentom, nakoľko prípadné vzájomné rozpory môžu zmariť šance krajiny na vstup do EÚ v čo najkratšom čase.

Korčok ďalej prezentoval záujem slovenskej strany prehlbovať doterajšiu úroveň spolupráce, a to najmä v obchodno-hospodárskej oblasti, vrátane možného prílevu slovenských investícií do čiernohorskej ekonomiky. Obe strany tiež zdôraznili dôležitosť spolupráce, koordinácie a solidarity v boji proti pandémii. V tejto súvislosti predstavitelia Čiernej Hory ocenili pokračujúcu humanitárnu pomoc Slovenska, ktoré vlani poskytlo štyrom čiernohorským nemocniciam pomoc v celkovej výške 50 tisíc eur. Korčok potvrdil zámer slovenskej strany pokračovať v poskytovaní rozvojovej pomoci aj v ďalšom období. Návšteva Čiernej Hory, ktorá nasledovala po návšteve Severného Macedónska, Srbska a Bosny a Hercegoviny, bola predposlednou návštevou ministra Korčoka na jeho ceste po krajinách západného Balkánu, v rámci ktorej ešte navštívi Albánsko.