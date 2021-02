Korčok rokoval v Sarajeve s bosnianskou rezortnou kolegyňou

Korčok v Sarajeve rokoval so zástupkyňou predsedajúceho Rady ministrov a ministerkou zahraničných vecí Biserou Turkovičovou, ako aj s predsedajúcim Rady ministrov Bosny a Hercegoviny Zoranom Tegeltijom. Stretnutiam rezonovali témy politicko-bezpečnostnej, obchodnej a rozvojovej spolupráce, ako aj odovzdávanie skúseností SR z eurointegračného procesu.

"Slovensko je aj naďalej pripravené napomáhať odovzdávaním transformačných skúseností a politickou podporou Bosne a Hercegovine v jej integračnom úsilí. Rýchlosť približovania sa k euroatlantickým štruktúram je úmerná výsledkom reforiem. Našim záväzkom voči bezpečnosti a stabilite Bosny a Hercegoviny je prítomnosť slovenských vojakov v rámci operácie EÚ EUFOR Althea, ako aj prebiehajúca humanitárna pomoc," vyhlásil Korčok.

Rezortnej partnerke odovzdal šéf slovenskej diplomacie šek symbolizujúci 14. humanitárnu zásielku SR určenú pre tri municipality krajiny na zlepšenie podmienok sociálne najslabších vrstiev obyvateľstva a maloletých migrantov, ako aj boj proti COVID-19. Humanitárna pomoc poskytnutá Bosne a Hercegovine pod značkou Slovak Aid pozostávala z oblečenia, hygienických balíčkov, dezinfekčných prostriedkov, elektrocentrál a respirátorov od slovenského ministerstva obrany a ministerstva vnútra, ako aj od slovenských firiem Mikrochem Trade a Compel Industries.

V rámci hodnotenia bilaterálnych vzťahov sa obe strany okrem politickej relácie zamerali najmä na obchod, investície a rozvojové projekty. Korčok ocenil úspešný príbeh slovenskej investície do papierní SHP Celex pri Banji Luke, ako aj výstavbu troch malých vodných elektrární nenarušujúcich prírodné bohatstvo krajiny. Šéf slovenskej diplomacie na rokovaniach informoval aj o nedávnom súhlase Národnej rady SR so zvýšením slovenského príspevku k vojenskej operácii EÚ EUFOR Althea, ktorej sú príslušníci OS SR súčasťou od roku 2005. V súčasnosti v operácii pôsobí 41 slovenských vojakov, nový mandát schválený NR SR umožňuje zvýšenie príspevku SR do 60 vojakov. Korčok zároveň na rokovaní pozval svoju rezortnú partnerku Biseru Turkovičovú na recipročnú návštevu Slovenskej republiky.