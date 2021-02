KORONAVÍRUS Premiér nevylúčil, že by sa u nás mohla vyrábať vakcína proti COVID-19

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Na Slovensku by sa mohla vyrábať vakcína proti novému koronavírusu. Premiér Igor Matovič (OĽANO) v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy nevylúčil, že by mohlo ísť o ruskú vakcínu Sputnik V. Podľa predsedu vlády má ruský výrobca snahu, aby sa vakcína vyrábala aj v krajine, do ktorej ju distribuuje.