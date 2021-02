Očkovacia kauza je na svete! Vyhadzovanie vakcín do koša, na nákup špeciálnych striekačiek štát zabudol

TRNAVA - Očkovanie sprevádzajú aj problémy. Reč však v tomto prípade nie je o zdravotných komplikáciách, ale o nedostatku špeciálnych striekačiek. Paradoxné je, že ich vyrábajú vo fabrike, ktorá sa nachádza v našej krajine. Tá potrebné komponenty rozváža aj do sveta. Slovensko si však s objednávkou dávalo poriadne na čas. Stovky dávok vakcíny proti koronavírusu už skončili v koši...

Do ôsmeho januára odporúčala Európska lieková agentúra z jednej ampulky aplikovať päť dávok očkovacej látky. Neskôr nastala zmena, hovorilo sa o šiestich dávkach. So striekačkami, ktoré mala k dispozícii napríklad nemocnica v Trnave, to však nebolo možné.

„Šiestu dávku v podstate so starými striekačkami nebolo možné vytiahnuť z ampulky,“ povedal ešte koncom januára pre Markízu hovorca nemocnice Matej Martovič s tým, že potrebné striekačky ihneď objednali. Dobyt je však vysoký a cieľom bolo očkovať. Práve preto vakcinácia pokračovala. Namiesto šiestich pacientov ale dávku dostalo len päť.

Záber z Trnavy: Zaočkovať sa dal aj primátor Peter Bročka. Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

Primár upresnil, že po priemernom prepočítaní k 28. januáru, kedy mali približne štyri a pol až päťtisíc zaočkovaných, strata predstavovala okolo 700 pacientov. Mohli byť zaočkovaní, no práve pre nedostatok špeciálnych striekačiek sa tak nestalo. Striekačky a ihly s nízkym mŕtvym priestorom napokon dorazili koncom januára. Išlo o desaťtisíc kusov.

Nepripravenosť

Štátny úrad na kontrolu liečiv v čase, keď sa odporúčania zmenili, upozorňoval na fakt, že pri štandardných striekačkách a ihlách nie je možné šiestu dávku garantovať. "Ak po piatich dávkach nie je možné podať šiestu dávku vakcínu Comirnaty v plnom objeme (0,3 ml), liekovka so zvyškom vakcíny sa musí zlikvidovať," objasnili.

Zdroj: reprofoto/Facebook-ŠÚKL

Podľa denníka Pravda sa však Fakultná nemocnica v Trnave ešte 13. januára vyjadrila, že ihiel a striekačiek majú dostatok. Neskôr, 29. januára, hovorca pre periodikum reagoval, že "keď boli vydané nové odporúčania, tak z nemocnice objednali špeciálne striekačky“. Dopyt bol však, ako už bolo spomínané, vysoký. "Náš dopyt nemohol byť uspokojený ihneď," dodal. Paradoxné je, že špeciálne striekačky sa vyrábajú vo fabrike, ktorú nájdete len 50 minút od trnavskej nemocnice. Každá stojí zopár centov.

Podnik Chirana T.Injecta sa na masívne dodávky pripravil už počas leta. Nič nepodcenili a apelovali aj na štát. „Upozorňovali sme, že vzhľadom na očakávanie masívneho očkovania by si štát mal včas objednať dostatočné množstvá vakcinačných komponentov," vyjadril sa mediálny zástupca podniku Karol Wolf.

Vláda mala napriek všetkému podnik zo Starej Turej osloviť s prvou masívnou objednávkou len koncom minulého týždňa. Pre porovnanie, Dánsko od jediného slovenského výrobcu ihiel a striekačiek berie tovar už od októbra. Pre Denník N to uviedol generálny riaditeľ firmy Teodor Lysák.

"Neviem, či si ešte donedávna mysleli, že dostanú predplnené striekačky s vakcínou, lebo my sme od začiatku tvrdili, že na ne nie sú vo svete vybudované dostatočné výrobné kapacity," uviedol v rozhovore Lysák.

Na striekačky sa... zabudlo

Problém s nedostatkom špeciálnych striekačiek nepocítili len v nemocnici v Trnave. Nedostatok začínajú evidovať napríklad aj vo Fakultnej nemocnici Trenčín. Súkromná sieť nemocníc Svet zdravia sa pre televíziu Markíza vyjadrila, že rezort zdravotníctva sa síce koncentroval na nákup očkovacích látok - no na striekačky, takpovediac, zabudli.

Koľko ich vlastne máme "v zálohe" rezort zdravotníctva nespresnil. Minister Marek Krajčí sa vyjadril, že ak by hrozilo, že sa takéto striekačky budú míňať, tak dá štát požiadavku výrobcovi - spomínanej firme Chirana, ktorá na možný nápor upozorňovala už v lete 2020.

Napriek všetkému sa firma Slovensku nechce otočiť chrbtom. Aj keď oneskorený dovoz pre iné štáty by v ich prípade mohol viesť k pokutám. Fabrika totiž nevyváža len do Dánska, ale tiež do susedného Rakúska, Španielska, Fínska či Švédska. Tieto krajiny začali s nákupom už na jeseň minulého roka.

Firma, ktorá aktuálne "maká" na plné obrátky, žiadala aj o prednostné očkovanie najkritickejších zamestnancov. Rezort zdravotníctva im však nevyhovel.