Andy Hryc (†71) nezanechal stopu len ako herec: Pôsobil aj v politike, stál pri zrode Vladimíra Mečiara

Po revolúcii bol súčasťou Verejnosti proti násiliu, neskôr stál pri zrode HZDS Vladimíra Mečiara. Svoju účasť pri zrode hnutia neskôr označil za grandiózny omyl.

Andy Hryc a Vladimír Mečiar. Záber vznikol v roku 2000. Zdroj: Štefan Puškáš/TASR

„Chvíľu po prevrate som si myslel, že by som mohol vstúpiť do politiky. Ale to trvalo naozaj len chvíľu, lebo som pochopil, že je tam toľko špiny, že tam byť nechcem. Po VPN to Mečiar využil, zhromaždil nás, ľudí, čo sme boli nespokojní. Dohromady nás bolo 36 a na miestnom úrade sme založili HZDS,“ povedal pre televíziu JOJ.

Po odchode z politiky založil Rádio Twist. Vysielanie spustilo v roku 1993, bojovalo práve s vládnou garnitúrou Mečiara. "Bol si mužom, ktorý mi dal v živote prvú naozajstnú šancu. A potom druhú a všetky ostatné," napísal vo svojom statuse slovenský kňaz, novinár a básnik Karol Lovaš, ktorý v polovici 90. rokov pôsobil spomínanom rádiu ako jeho politický reportér a moderátor.

Hudobný analytik, publicista a moderátor Juraj Čurný v statuse na sociálnej sieti konštatoval, že Rádio Twist dalo profesne príležitosť mnohým ľuďom, ktorí z nej ťažia dodnes: "Mňa nevynímajúc. Z jedného z mnohých vtedy začínajúcich súkromných rádií sa stalo to, čo sa dnes označuje termínom 'mienkotvorné médium', ktoré sa cituje ako jeden z najcennejších a najdôveryhodnejších zdrojov. V mnohom sa vyrovnalo verejnoprávnemu rozhlasu s neporovnateľne nižšími financiami," dodal k Hrycovmu rádiu, v ktorom svoje relácie pripravovali Jaro Filip, Stano Radič, Richard Müller, Dado Nagy, Milan Markovič, Janko Lehotský, Fedor Frešo, Andy Kraus, Peter Marcin a mnohí ďalší.

V pozícii generálneho riaditeľa Rádia Twist bol Hryc organizátorom mnohých verejných aktivít v prospech detských domovov, dobročinných organizácií, napr. Červeného kríža, Ligy proti rakovine, nadácie Úsmev ako dar, nadácie Twist kontra AIDS.

Návrat k politike nepriniesol úspech

Až neskôr sa Hryc začal angažovať v strane Váš kraj, ktorú sa rozhodol premenovať na politický subjekt Korektúra – Andrej Hryc. V máji 2019 kandidoval do eurovolieb. Na kandidátnej listine bol sám. Po neúspechu sa rozhodol vedenie strany opustiť.