Vodiči, dávajte pozor! Varovanie pred zníženou dohľadnosťou aj snehovými jazykmi

BRATISLAVA - Slovenská správa ciest (SSC) upozorňuje na zníženú dohľadnosť do 100 metrov v lokalite Zeleneč pre silné sneženie. Na ceste I/66 Sedlo Besník sa tvoria snehové jazyky. SSC o tom informuje na svojom webe zjazdnost.sk.

Snehové reťaze pre všetky vozidlá sú nutné na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá. Rovnako sú potrebné pre vozidlá nad desať metrov na ceste II/542 Spišská Belá - Spišská Stará Ves, tiež na cestách III. triedy v obvodoch Spišská Stará Ves a Haligovce. SSC ďalej informuje, že všetky sledované úseky diaľnic, rýchlostných komunikácií, horských priechodov (HP) a ciest na Slovensku sú momentálne zjazdné. Povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý.

Cestári upozorňujú, že na vlhkých a mokrých cestách sa pri nízkych teplotách môže vytvárať námraza až poľadovica. Vodiči by tiež mali miestami dávať pozor na sneh na ceste. "Na HP Vrchslatina sa nachádza miestami zľadovatený sneh do hrúbky jedného centimetra. Rovnako sa do hrúbky jedného až dvoch centimetrov nachádza na úsekoch ciest II/546 Jaklovce - Mníšek nad Hnilcom - Zimná Dolina, II/548 od hraníc okresov Košice a Gelnica po obec Smolník a na cestách tretej triedy v oblasti Levoče a Mníška nad Hnilcom," priblížili.