Matovičov testovací projekt má trhliny: Najväčšie nepravdy a zavádzanie! Premiér ignoruje dáta odborníkov

BRATISLAVA - Po niekoľkých rokovania sa vláda, s výnimkou líderky Za ľudí Veroniky Remišovej, dohodla na opätovnom plošnom testovaní. Tentoraz to nazývajú skríning. Premiér Igor Matovič však stále nepočúva odborníkov, ktorí tvrdia, že plošné testovanie nemá veľký efekt.

Vláda počas uplynulého týždňa rokovala päťkrát. Až v nedeľu, poniekoľkých hodinách od avizovanej tlačovej konferencie, sa postavili niektorí jej predstavitelia pred novinárov a vyhlásili, že plošné testovanie, na ktoré tak tlačí premiér Igor Matovič, bude. Slovensko je jediná krajina, v ktorej sa antigénovými testami testuje tak masovo.

Igor Matovič, aj minister zdravotníctva Marek Krajčí, toto kolo testovania nazývajú "skríning". Oproti tomu novembrovému sa totiž nekoná len cez víkend, ale od 18. januára do 26. januára. Kontrola negatívnych testov, vykonaných v tomto období, začne od 27. januára. Polícia tak bude kontrolovať niekoľko dní staré výsledky testov. Bez nich sa totiž nedostanete ani do práce, ani do prírody.

Matovičove nepravdy

Premiér na tlačovej konferencii predstavil prezentáciu, na ktorej sa snažil vysvetliť, prečo je testovanie v takomto rozsahu prospešné a zároveň vyvrátiť podľa neho nepravdy, ktoré hovoria odborníci. Matovič totiž dlhodobo odborníkov nepočúva a nazýva ich hlupákmi.

Zachráňme spolu životy

Matovičovci si tento "projekt" skríningového testovania nazvali Zachráňme spolu životy. Premiér predstavil sedem bodov toho, čo podľa neho docielime týmto plošným testovaním.

Znížime výrazne počet úmrtí a nápor na nemocnice.

Minimalizujeme počet chorých skôr, ako sa agresívna britská mutácia stane dominatnou.

Urýchlime výrazne návrat detí do škôl.

Minimalizujeme ekonomické straty ľudí, podnikateľov a štátu.

Získame celoplošným skríningom neskreslený prehľad o reálnej situácii v okresoch.

Vykonajme nárazové testovanie zamestnancov firiem a iných mobilných ľudí.

Pomôžeme okresom rýchlejšie prejsť na okresné pravidlá podľa Covid Automatu.

Je to však naozaj tak? Podľa analytikov z Dáta bez pátosu, ktorí dlhodobo na zrozumiteľných grafoch ukazujú vývoj pandémie na Slovensku, za zlepšenie situácie môže najmä lockdown. Ten u nás začal reálne platiť až 4. januára, kedy sa ľudia vrátili zo silvestrovských chát a dovolenie.

Už v priebehu minulého týždňa sa ukázalo mierne zlepšenie aj bez testovania a dopady lockdownu sa jasnejšie ukážu v priebehu nasledujúcich dní. Aj v okolitých, či iných krajinách sa znižuje počet pozitívnych na koronavírus práve kombináciou niekoľkých opatrení, medzi ktorými je na prvom mieste lockdown, teda znížená mobilita ľudí.

Britská mutácia

Na Slovensku sa už britská mutácia vyskytuje a šíri sa. Premiér avizuje, že plošným testovaním pomôžeme predísť tomu, aby sa na Slovensku stala dominatnou. Avšak okrem toho, vláda nezaviedla žiadne iné opatrenia. Napríklad v susednom Rakúsku musia ľudia v MHD a v obchodoch povinne nosiť respirátory. Britská mutácia sa totiž šíri rýchlejšie a číslo R zvyšuje z 0,5 na 0,7.

Nová mutácia sa objavila aj v Českej republike. Rovnako, ako na Slovensku, aj tam odborníci varujú pred jej dopadmi a myslia si, že by bolo dobré odovzdať riadenie koronakrízy do rúk skutočným odborníkom. Podľa odborníkov nahnať ľudí na testovanie, kde sa budú zgrupovať, nie je najlepší nápad, ako zabrániť jej šíreniu. Navyše, britská mutácia sa najrýchlejšie šíri medzi deťmi. Premiér v ďalšom bode hovorí o rýchlejšom návrate detí do škôl. Tie sú doma už niekoľko mesiacov, napriek tomu, že v iných krajinách bolo vzdelávanie detí prioritov a školy s istými opatreniami otvorili už dávno.

Neskreslené dáta

V ďalšom bode premiér prezentuje, že získame neskreslené dáta o počte prípadov v okresoch. Podrobný prehľad robia každý týždeň analytici z Dáta bez pátosu. Využívajú na to dáta získané z každodenného PCR testovania alebo z antigénového testovania.

Premiér sa snažil aj dementovať nepravdy o plošnom testovaní, ktoré sa podľa neho šíria. Prvou je to, že vraj v novembri testovanie vôbec nepomohlo. Pravdou je, že krivka pozitívnych začala klesať ešte pred spustením masového testovania. Aj v novembri totiž platila istá forma lockdownu a teda obmedzenie stretávania sa.

Odborníci neustále opakujú, že testovanie má zmysel, ale malo by sa vykonávať v najviac zasiahnutých oblastiach, nie na celom Slovensku. Zabráni sa tak masovému zgrupovaniu sa ľudí a státie v mrazoch. Objednávkový systém na PCR a antigénové testy totiž nefungoval asi po 15. minútach od začatia premiérovej tlačovej konferencie. Spustiť sa ho podarilo až na druhý deň, no aj tak fungoval s problémami. Ľudia sa preto nevyhnú tomu, že v radoch na testovanie čakať budú.

Cesta je očkovanie

Mnoho odborníkov sa zhoduje v tom, že na zastavenie šírenia koronavírusu potrebujeme súbor logických opatrení, akými sú lockdown, testovanie, ale aj očkovanie. Premiér hovorí o tom, že je nedostatok vakcín, avšak na Slovensku nezaočkovali ešte ani všetkých ľudí v prvej línii. Po čase vláda menila stratégiu a začali sa očkovať skôr ľudia v Domovoch sociálnych služieb.

Avšak doteraz nie je známe, koľko dávok vakcín vyhodili. V Českej republike napríklad očkovali aj ľudí, ktorí prechádzali okolo nemocnice, aby dávky nemuseli vyhadzovať.