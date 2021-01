Sulík prehovoril o dôvodoch, prečo súhlasil s testovaním: Mohlo to byť horšie! Matovič mu dal sľub

Minister hospodárstva Richard Sulík a premiér Igor Matovič vedú "vojnu" na sociálnych sieťach. Premiér Sulíka dokonca obvinil z toho, že je zodpovedný za smrť tisícok ľudí, ktorí zomreli v dôsledku ochorenia Covid-19. Minister mal totiž objednať antigénové testy a podľa Matoviča si vraj "nesplnil domácu úlohu".

Názory dvoch koaličných partnerov sa rozchádzali aj pri plošnom testovaní, ktoré premiér pretláča už niekoľko mesiacov. V nedeľu nakoniec vystúpil s tým, že testovanie alebo skríning, ako to premiér a minister zdravotníctva nazýcajú, nakoniec bude. Informoval aj o tom, že okrem predsedníčky strany Za ľudí, s týmto súhlasili všetci. Čo sa zmenilo u Richarda Sulíka?

Zdroj: Topky/Maarty

"Naša váha vo vláde nie je taká silná, aby sa plošné testovanie zrušilo. Dali sme teda hlavy dokopy a navrhli sme všetko rozumné, čo sa len navrhnúť dalo. Aby bolo testovanie pohodlnejšie, bezpečnejšie a logickejšie. Vďaka tomu sme dostali prísľub, že toto celoplošné testovane je posledné (!), že testovacích miest bude viac, aby sme sa tam netlačili a nečakali dlhšie ako je nevyhnutné," vysvetlil Sulík na sociálnej sieti.

MOHLI SME BYŤ PRINCIPIÁLNI A BYŤ APRIORI PROTI TESTOVANIU. ALEBO SME MOHLI BYŤ RACIONÁLNI A NIEČO TÝM AJ DOSIAHNUŤ.... Uverejnil používateľ Richard Sulik Pondelok 18. januára 2021

"Pridali sme pár dní, aby sa nevytvárali zbytočné rady a tlak na ľudí, o testovaní vo firmách som písal včera. Mysleli sme na dôchodcov, aby nezostali uväznení doma a na ďalšie výnimky, pre ktorých by testovanie bolo katastrofou, napríklad ZŤP. Chápeme, že z tohto celého nie ste šťastní. Ani my. Ale verte, že keby sme si založili ruky a povedali suché NIE, bolo by to oveľa horšie. O tom je spolupráca, o tom je demokracia. Môžeme vyskakovať potiaľ, pokiaľ nám volebný výsledok dovoľuje," dodal Sulík.

Predseda SaS hovorí, že sa im podarilo dosiahnuť to, aby sa testovanie natiahlo na celý týždeň, pričom test bude platiť desať dní, ďalšie kolá plošného testovania budú len v najzasiahnutejších ohniskách, čo presadzujú už od novembra, výnimky zo zákazu vychádzanie pre ZŤP, deti a dôchodcov, rozšíriť testovanie na Mobilných Odberových Miestach, dobrovoľné testovanie u zamestnávateľov, testovanie v okresoch, COVID Automat od 7. februára.

Podľa SaS je dôležité, že napriek testovaniu, ktoré budú musieť absolvovať viacerí kvôli práci, vidia zrozumiteľný plán, ktorého sa vláda SR začne držať. „To súvisí aj s otváraním škôl. Zmysel podporiť uznesenie sme videli aj v snahe vrátiť deti čo najskôr do škôl. Je nevyhnutné, aby sa začali učiť prezenčne a mohli sme dopriať našim žiakom kvalitné vzdelávanie. Máme pred sebou jasný cieľ, ktorého zrealizovateľnosť sa pomaly blíži, a to, že v najmenej zasiahnutých okresov sa začnú školáci vracať do školských lavíc,“ doplnil podpredseda SaS a minister školstva Branislav Gröhling.