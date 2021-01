KORONAVÍRUS Vakcinovať sa budú len poslanci v rizikovom veku a skupine, tvrdí Kollár

BRATISLAVA – Poslanci Národnej rady (NR) SR, ktorí majú byť zaočkovaní, nedostanú vakcínu prednostne, ale budú zaradení len do náhradného zoznamu prijímateľov, ktorí dostanú vakcínu operatívne, ak sa nevyužijú rozmrazené dávky pre prioritne určené skupiny osôb podľa očkovacieho plánu. V diskusnej relácii TA3 V politike to povedal predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina).

Zároveň uviedol, že hoci dostal výzvu na očkovanie poslancov, požiadal poslanecké kluby, aby možnosť využili poslanci v rizikovom veku či rizikovej skupine, ktorá by mala byť prednostne chránená pred ochorením COVID-19. "Dostal som počty, za OĽANO to bude 30 ľudí, zo Smeru sedem, z Hlasu dvaja, z ĽSNS ani Sme rodina sa neprihlásil nikto. Zo strany Za ľudí traja, z SaS ôsmi. To sú pravdepodobne starší poslanci, prípadne majú chronické ochorenie či sú onkologickí pacienti," mieni Kollár.

Líder Hlasu, nezaradený poslanec parlamentu Peter Pellegrini v diskusii uviedol, že vie zatiaľ len o jednom kolegovi zo strany, ktorý avizoval záujem, tým je Richard Raši. "Vakcinovať sa chce preto, aby bol chránený, ak by ho ako traumatológa povolali do prvej línie do nemocnice. To si myslím, že je v poriadku," povedal Pellegrini. Druhého záujemcu si podľa svojich slov preverí. "Ak to je niekto, kto si len tak povedal, že by to bolo fajn, a nemá na to vážne dôvody, tak ho ruším, tie vakcíny musia byť predovšetkým pre zdravotníkov a tých, ktorí to potrebujú najviac," zastrájal sa. Pellegrini tiež kritizoval doterajší proces manažmentu očkovania zo strany ministerstva zdravotníctva.