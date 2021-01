Poslanci OĽaNO navrhujú individuálne vzdelávanie umožniť i na druhom stupni

Zdroj: TASR – Milan Kapusta

BRATISLAVA - Individuálne vzdelávanie, teda vzdelávanie "doma", by sa mohlo umožniť aj žiakom druhého stupňa základných škôl. Vyplýva to z navrhovanej novely školského zákona, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložili poslanci z klubu OĽANO Mária Šofranko, Peter Kremský a Richard Vašečka.