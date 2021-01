KORONAVÍRUS Po dlhých hodinách sa ľady rozhýbali: Prvý z vlády odchádza Sulík, vraj výrazne pokročili

BRATISLAVA - Vládna koalícia sa dnes rozhodla opäť zasadať po tom, ako bolo včerajšie rokovanie zrušené. Podľa oficiálnych vyjadrení išlo o organizačné dôvody, no môže byť za tým aj to, že premiér Igor Matovič zostal so svojím plánom na celoplošné testovanie koalične sám. Ostatné vládne strany vidia skôr perspektívu v testovaní tam, kde to má zmysel, a síce v ohniskách. Rokovanie vlády však už malo začať od ranných hodín, no začiatok sa neustále posúval.

Aktualizácia 14:53

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) hovorí, že pripomienky, ktoré celý týždeň prinášali, boli akceptované. "Je to potešujúce. Bolo podstatné zachovať, aby ľudia mohli chodiť do práce aj za týchto okolnosti, hlavne kvôli ekonomike. Chceme pomôcť ľuďom, aby nemuseli zostať na pandemických OČR-kách. Druhá vec bola dôležitá, aby sme vypočuli volanie miest a obcí o tom, aby sme im pomohli s testovaním. Myslím si, že spejeme k takej dohode, že to bude zabezpečené," popisuje rokovanie vlády Krajniak. Ten tiež priznal, že dnešné materiály videl prvýkrát dnes ráno, no jedným dychom dodáva, že svojou štruktúrou nie je odlišný od doterajších návrhov.

Aktualizácia 14:47

Prichádza aj vicepremiérka Veronika Remišová. "Záver je, že rokovanie bude pokračovať zajtra. Na profesionálne rokovanie vlády je potrebné mať materiály vopred, nemôžeme ich dostať priamo na rokovaní vlády prvýkrát. Potom sa stáva, že rokovanie vlády trvá 5 hodín a nevyvodia sa závery, čiže rokovanie musí pokračovať na druhý deň," hovorí Remišová. Tá dúfa, že dnes do 18-tej hodiny dostanú ministri opravený materiál, ktorý budú môcť preštudovať.

Aktualizácia 14:39

Z vlády prichádza ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, ktorá hovorí, že vláda je do zajtra prerušená a nateraz nechce prezradiť podrobnosti. "Nebudem teraz hovoriť predpoklady. Verím, že sa blížime k dohode," hovorí Kolíková. Ani po opakovaných otázkach nechcela priblížiť ani to, ako bude prebiehať avizované testovanie. "Naozaj nie som vedma," odkázala novinárom. Dodala, že rokovanie vlády vnímala ako konštruktívne.

Aktualizácia 14:15

Vláde rokovania ako prvý opúšťa Richard Sulík, ktorý hovorí, že budú pokračovať zajtra. Sulík svoj odchod zdôvodňuje neodkladnými pracovnými povinnosťami. "Neskončili sme, zajtra pokračujeme, ale výrazne sme pokročili. Zajtra sme sa aj dohodli, že to chceme uzavrieť. Viac detailov teraz zo mňa nedostanete," skonštatoval Sulík.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Podpredseda vlády SR pre legislatívu Štefan Holý (Sme rodina) a minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO) majú predložiť návrh uznesenia vlády, ministri ho dostanú na preštudovanie. "Takže to nie je uzavreté, ale naozaj sme sa výrazne priblížili k rozumnému kompromisu," uviedol Sulík, zdôrazňujúc všeobecný záujem celej vlády vyriešiť pandemickú situáciu.

Aktualizácia 12:30

Vláda mala začať rokovať od 8:00, no začiatok sa stále posúval. Včera bolo rokovanie dokonca zrušené a je možné, že je za tým rôznorodosť názorov na celoplošné testovanie národa.

Aktualizácia 10:29

Návrh zatvoriť 11-ročné deti doma, ktoré sa budú musieť dať otestovať, aby mohli ísť von, je neprijateľný. Uviedla to vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) s tým, že návrh materiálov dostali až priamo na rokovaní vlády. (tasr)

Celoplošné testovanie sa nestretlo s pochopením koalície

Na celoplošné testovanie je potrebných 2000 zdravotníkov z praxe. Čo je sedemkrát menej, ako ich bolo potrebných v novembri. Uviedol to premiér Igor Matovič (OĽANO) po rokovaní vlády v stredu s tým, že na testovanie je celkovo potrebných približne 4000 zdravotníkov, ale 2000 z toho budú študenti medicínskych odborov. Potvrdil, že celoplošné testovanie bude. Problémom však je, že s plánom tak, ako ho predstavil neakceptujú, alebo minimálne nesúhlasia ostatné koaličné strany.

V súvislosti s vyčerpaním zdravotníkov na testovanie Matovič tvrdí, že to sú "povrchné, emocionálne praktiky a manipulácie". Pripomenul, že ani jeden zdravotník nebol počas prvého celoplošného testovania v odberovom mieste nasilu a nebude musieť byť ani v tom avizovanom. "Zákon je postavený tak, že teraz môžeme to odberové miesto robiť s jedným zdravotníkom," poznamenal predseda vlády. Na budúcovíkendové testovanie odhaduje Matovič 4000 odberových miest, ktoré sa spravia popri už existujúcich mobilných odberových miestach.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Ľudia by na testovanie mali chodiť podľa časových slotov, aby sa netvorili zbytočné rady a ľudia nemrzli vonku, priblížil Matovič. Modrý certifikát bude zároveň podmienkou vstupu do zamestnania. Podotkol, že po prvom kole testovania nemajú ľudia "snívať" o otvorených obchodoch. Celoplošné testovanie avizoval premiér po pondelkovom (11. 1.) rokovaní vlády. Opakovať sa má v okresoch až dovtedy, kým úroveň incidencie neklesne pod 0,5 percenta.

Nahrávka a nedorozumenie z predchádzajúceho rokovania

Vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) tvrdí, že došlo k nedorozumeniu a jeho kolegovia z vlády ho zle pochopili. Na pondelkovom (11. 1.) rokovaní vládneho kabinetu súhlasil len s testovaním cez víkend v najzamorenejších okresoch, nie s celoplošným testovaním ľudí na ochorenie COVID-19.

Sulík priznáva, že ostatní členovia vlády sú oprávnene prekvapení, že hovorí niečo iné na rokovaní kabinetu a niečo iné na verejnosti. "Premiér Igor Matovič sa na rokovaní opýtal, či súhlasíme s celoplošným masívnym testovaním a vzápätí pokračoval, že tento víkend by sa začalo testovať v najpostihnutejších okresoch. Nato som mu skočil do reči a povedal, áno, s tým súhlasíme. Mal som však na mysli najpostihnutejšie okresy," priblížil vicepremiér s tým, že jeho kolegovia to pochopili tak, že súhlasí aj s celoplošným testovaním. "Došlo k nedorozumeniu, kolegom som sa ospravedlnil," skonštatoval Sulík.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

V prípade testovania odporúča minister počúvať odborníkov, poučiť sa z minulosti a vylepšiť postup. Premiér podľa neho pripustil, žeby sa celoplošné testovanie mohlo realizovať posilnením mobilných odberových miest (MOM). "S tým plne súhlasíme," deklaroval Sulík. Otázne však podľa jeho slov ostáva, čo nastane, ak sa niekto na testovaní nezúčastní. Podpredseda vlády vidí omnoho dôležitejší zmysel v testovaní zamorených okresov. Sulík deklaruje, že na Slovensku bude dostatok testov. Minulý týždeň ich prišlo 2,6 milióna a tento týždeň má prísť rovnaký počet. V hre je aj možnosť nakúpiť ďalších päť miliónov testov, ktoré by mohli prísť do niekoľkých dní. "Na testoch to istotne nestroskotá," povedal vicepremiér.

Sulíka si najskôr podal Matovič a potom aj Naď

Premiér Matovič a aj minister obrany Jaroslav Naďa (obaja OĽANO) kritizovali v stredu Sulíka, za to, že niečo hovorí na rokovaní vlády a iné na verejnosti.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Naď tvrdí, že Sulík v pondelok explicitne súhlasil s návrhom na plošné testovanie. Matovič vyhlásil, že lož nemôže byť donekonečna pracovným nástrojom, preto urobila vláda precedens a zverejní zvukový záznam zo záveru pondelkového rokovania vlády, z ktorého by mali byť zrejmé postoje jednotlivých členov kabinetu k plošnému testovaniu. Sulíkovo správanie nepovažuje za korektné ani minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). "Keď niekto takýmto spôsobom funguje, pre mňa to je klamstvo," skonštatoval.

Po stredajšom rokovaní vlády vyhlásil Matovič, že Sulík na pondelkovom rokovaní kabinetu vedel, k čomu sa vyjadruje. Vysvetlenie, ktoré minister hospodárstva poskytol v stredu verejnosti, vníma premiér ako rétoriku, ktorá nie je v súlade s pravdou. Matovič odporúča ľuďom vypočuť si zverejnenú nahrávku z pondelkového rokovania vlády a posúdiť, či naozaj došlo k nedorozumeniu. Premiér tvrdí, že v stredu prelomili tabu zverejňovať nahrávky z rokovania vlády, a preto nevylučuje, že sa tak môže stať aj v budúcnosti.