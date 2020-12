KORONAVÍRUS Je to kritické, nie je čas čakať: Vláda ešte DNES rozhodne o nových opatreniach

"Vzhľadom na to, že aktuálne miernejšie opatrenia sa zjavne nedodržiavajú a počet chorých stúpa, strana Za ľudí požiadala koaličných partnerov, aby sa vláda zišla ešte dnes a sprísnila okamžite opatrenia," uviedla vicepremiérka a líderka Za ľudí Veronika Remišová. Zdôraznila, že pri takýchto vysokých číslach nie je čas váhať a odkladať opatrenia.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) avizoval, že vládnemu kabinetu navrhne sprísnenie opatrení na Slovensku od 4. januára. Chce tým zamedziť množstvu odvrátiteľných úmrtí, znížiť enormný tlak na nemocnice a vytvoriť priestor na postupné očkovanie zdravotníkov, zamestnancov a klientov zariadení sociálnych služieb a najrizikovejších skupín.

Vláda má zrušiť tzv. stretávanie sa v bublinách

Vo štvrtok o 15.00 h sa uskutoční mimoriadne zasadnutie vlády SR. Ministri budú online rokovať o sprísnení pandemických opatrení, ktoré majú zabrániť ďalšiemu nárastu ochorení na COVID-19.

Predseda vlády Igor Matovič (OĽANO) avizoval, že na rokovaní prijme vláda oparenia, ktoré začnú platiť už od polnoci, niektoré v nasledujúcich dňoch. "Najzásadnejšie z nich je zrušenie akýchkoľvek domácich návštev, teda vytváranie akýchkoľvek tzv. bublín bude zrušené," uviedol.

PROSÍM, ZOSTAŇTE DOMA Situácia je mimoriadne vážna. Inštitút zdravotných analýz (IZA) vláde na základe najčerstvejších... Uverejnil používateľ Igor Matovic Štvrtok 31. decembra 2020

Kabinet na ostatnom utorkovom (29. 12.) rokovaní predĺžil núdzový stav o 40 dní, rovnako predĺžil zákaz vychádzania do 10. januára. Z tohto zákazu však vyčlenil vyše 20 výnimiek, ktoré sa týkajú nielen zabezpečenia nevyhnutných životných potrieb, ale i rekreácie či návštev blízkych. Konzílium odborníkov v utorok varovalo, že takéto opatrenia nie sú dostatočné.

Premiér vyzýva obyvateľov, aby zostali doma

Premiér Igor Matovič (OĽANO) vyzýva obyvateľov, aby zostali doma, situácia okolo nového koronavírusu je podľa neho mimoriadne vážna. Najzásadnejším epidemiologickým problémom sa podľa neho javí nedodržiavanie odporúčaní a opatrnosti pri stretávaní sa v domácnostiach, nemocnice kolabujú a narastá počet starších pacientov. Premiér to konštatuje na sociálnej sieti.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

"Vzhľadom na absolútne vyčerpaných zdravotníkov v nemocniciach ostaňte tam, kde ste a zrušte akékoľvek plány na dnešné bujaré oslavy s ľuďmi mimo vašej domácnosti. Ide doslova o život," upozorňuje Matovič. Opätovne zdôrazňuje, že ďalší vývoj situácie majú obyvatelia vo svojich rukách. Boj je podľa neho o schopnosti bojovať za zdravie a život všetkých.

Premiér v tejto súvislosti poukazuje na aktuálne odporúčanie Inštitútu zdravotných analýz (IZA). Vláde poslal odporúčanie, v ktorom "výrazne odporúča" celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19, ktoré je mimoriadne efektívnym intervenčným nástrojom. Odporúča tiež urýchlené sprísnenie opatrení.

Situácia s novým koronavírusom je neudržateľná

Situácia na Slovensku v súvislosti s novým koronavírusom je neudržateľná a hrozí kolaps nemocníc, SaS preto zdôrazňuje potrebu sprísnenia opatrení. Podľa koaličnej strany len prísnejšie a nepopulárne opatrenia, akými je napríklad aj zatvorenie lyžiarskych stredísk, sú správnou cestou, ako prekonať náročné obdobie. Riešením by bolo tiež vybudovanie poľnej nemocnice. Informoval o tom hovorca SaS Ondrej Šprlák.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Ak by sme postupovali na základe pravidiel, ktoré sme predstavili už v novembri, tak by sme automaticky prešli do čierneho pásma, ktoré by znamenalo zákaz vychádzania okrem šiestich výnimiek. Takže by to znamenalo, že by boli zakázané omše, pričom by boli dovolené len pohreby maximálne pre šiestich ľudí. Rovnako by to znamenalo aj obmedzenie v ubytovacích zariadeniach," skonštatovala predsedníčka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková.

Šéf SaS Richard Sulík zopakoval, že tam, kde je horšie, bolo treba pravidlá sprísňovať, kde lepšie, povoľovať. "Keďže sa doteraz neprijali regionálne opatrenia, ako sme žiadali, horšie už je na celom Slovensku," podotkol Sulík s dôvetkom, že opätovne vyzývajú obyvateľov na zodpovednosť a zdržanlivosť pri oslavách príchodu nového roka. Vyzývajú tiež na dodržiavanie opatrení.