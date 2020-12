Prekonali ste už Covid-19? VIDEO Odpoveď je vo vašej krvi, očkovanie sa neodporúča, ak máte protilátky

BRATISLAVA - Kašeľ, teplota, únava či bolesť svalov. Príznaky, ktoré by ste ešte v roku 2019 pripisovali chrípke. No v roku 2020, kedy svet sužuje pandémia, si nie ste istí, či ste neprekonali obávaný koronavírus. Ako sa môžete dopracovať k odpovedi, ak ste neabsolvovali PCR test? Odhaliť ju môže vaša krv.

V prípade, že ste prekonali koronavírus, váš organizmus si už pravdepodobne vybudoval istú mieru imunity tvorbou protilátok. Pretrvávajú v krvi. Vaše telo teda vie, že s infekciou sa už stretlo.

Na istý čas by ste mali byť chránení a nemalo by vám hroziť, že sa nakazíte. Rovnako by ste nemali nakaziť svoje okolie. Poinfekčná imunita je však stále predmetom skúmania. Nie každý, kto mal Covid-19, musí mať zákonite aj protilátky. Je ale dobré vedieť, na čom ste.

Krv prináša odpovede

Odpovede prináša vyšetrenie hladín protilátok. Slovenské laboratóriá Alpha medical vykonávajú metódu Elisa. Potrebný je odber krvi, nie však z prsta, ale zo žily, aby bol výsledok čo najpresnejší. Dozviete sa ho do 48 hodín.

Ideálne však je, ak sa dáte otestovať aspoň 12 dní od objavenia príznakov. Ak ste žiadne nemali, môžete si aspoň overiť, či nepatríte medzi tých, ktorí boli asymptomatickí. Aj napriek tomu váš organizmus mohol spustiť imunitnú reakciu a začať bojovať proti koronavírusu.

Zdroj: Topky/Maarty

Zaujímavosťou je, že prítomné protilátky zohrávajú úlohu aj v otázke očkovania. Pre osoby, ktoré koronavírus prekonali za obdobie posledných troch mesiacov, sa totiž neodporúča.