Z prosby zúfalého lekára trhá srdce: My nemôžeme odísť do bezpečnej bubliny! Totálne vyčerpanie

BRATISLAVA - Koronavírus poznačil celý rok 2020, vrátane Vianoc. Mnohí smútia, že neuvidia celú svoju rodinu, že nezájdu na voňavý punč na vianočné trhy, že sa nezabavia na štefanskej veselici... No zdravotníci majú aktuálne úplne iné problémy.

Stránka Nekŕmte nás odpadom zverejnila vo štvrtok bolestivé slová, ktoré majú smerovať od nemenovaného slovenského lekára. "Dnes nám zomrel kolega. Mal 40 rokov a bol úplne zdravý, kým nedostal veľkú nálož koronavírusu SARS-CoV-2. My nemôžeme odísť do bezpečnej bubliny, my naďalej ostávame pri našich pacientoch, ktorí potrebujú pomoc," uviedol na úvod.

Pokračoval, že aj ďalší dvaja kolegovia sú vo vážnom stave. "A čo robia naši politici? Hádajú sa ako malé deti, alibisticky prehadzujú zodpovednosť jeden na druhého. Na účinné a striktné opatrenia si ale netrúfli," dodal lekár kriticky.

ZDRAVOTNÍCI V NEMOCNICIACH: „SME AKO VO VOJNE", INTERNETOVÍ DISKUTÉRI VŠAK VEDIA LEPŠIE V našich nemocniciach v... Uverejnil používateľ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Štvrtok 10. decembra 2020

Totálne vyčerpanie

Sám podľa jeho slov na Vianoce nebude pri jeho školopovinných deťoch ani chorej matke. Nemôže ich totiž ohrozovať. Bude v službe. "Stále dookola. Vypadlo toľko lekárov a sestričiek, že sa nás dnes v službe strieda iba pár. Personál je už vyžmýkaný, unavený, všetci sme totálne vyčerpaní," dodal otvorene.

Lekár požiadal Slovákov, aby mali rozum a cit pre spoločenskú zodpovednosť. "Ostaňte doma, neblbnite s lyžovačkami, či s bohoslužbami. Jednu sezónu si predsa lyže môžete odoprieť a omšu si môžete pozrieť v televízií. Nestretávajte sa a necestujte po Slovensku. Zavolajte svojim blízkym, ale necestujte. Sme naozaj kúsok od katastrofy. Je to na každom z nás," uzavrel.