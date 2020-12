KORONAVÍRUS v Bratislave sa opäť zhoršuje: VIDEO Vallo vyzýva ľudí! Situácia je podľa primátora vážna

BRATISLAVA - Aktuálna situácia s pandémiou nového koronavírusu v Bratislave je vážna a radikálne sa zhoršuje. V utorok na to upozornil primátor hlavného mesta Matúš Vallo. Pozitívne prípady ochorenia COVID-19 evidujú aj v mestských zariadeniach pre seniorov. Najvážnejšie to je v petržalskom Dome tretieho veku, kde z 248 klientov bolo 76 pozitívne testovaných. Primátor preto verejnosť vyzval na zodpovednosť, opatrnosť i obmedzenie kontaktov.

S blížiacimi sa sviatkami sme sa mnohí tešili, že to bude čas, ktorý budeme môcť opäť stráviť s našimi najbližšími. Tento rok nás obral o veľa spoločných chvíľ, a preto si uvedomujeme, že zostať v odlúčení aj počas Vianoc nie je jednoduché a že sa rodiny budú stretávať.

„Vzhľadom na stúpajúce čísla nakazených v Bratislave je preto mojou zodpovednosťou vyzvať ľudí na to, aby boli pred sviatkami, aj počas nich, zvlášť opatrní. Aby odložili na čas kontakty s ľuďmi, ktoré nie sú v týchto dňoch nevyhnutné a aby sa pred plánovanými väčšími pracovnými, rodinnými, či priateľskými stretnutiami dali otestovať antigénovými testami,“ povedal primátor hlavného mesta Bratislava Matúš Vallo.

Podľa Valla to, čo môžeme pre bezpečnosť svojich najbližších spraviť je, ak sa dáme otestovať aj krátko pred Vianocami. “Pred tromi týždňami, sme upozornili, že situácia v zdravotníctve v Bratislavskom kraji je mimoriadne vážna. Žiaľ, ukázalo sa, že sme mali správne dáta a vývoj sme predvídali správne. V kraji je aktuálne najvyšší počet hospitalizovaných pacientov od vypuknutia pandémie. Teraz musíme spojiť všetky sily, aby sme odvrátili hroziaci kolaps,” doplnil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Bratislava zvládla prvú vlnu pandémie aj vďaka disciplinovanosti obyvateliek a obyvateľov mesta. Hoci sme mnohí z obmedzení a karantén vyčerpaní, jediná cesta, ako zvládnuť zhoršujúcu sa situáciu a stúpajúci počet nakazených v tomto období, je opäť len naša disciplína - obmedzenie spoločenských kontaktov na nevyhnutné minimum. To potvrdilo aj niekoľko desiatok vedcov v spoločnej výzve verejnosti, ku ktorej sa hlási aj Bratislava.

Incidencia, teda priemerný denný prírastok na 100 000 obyvateľov za posledný týždeň stúpol zo 174 na 241 nových prípadov. Reprodukčné číslo v bratislavskommetropolitnom regióne je momentálne na hodnote 1.2 - 1.3. Toto sú podľa primátora alarmujúce čísla. Miera rastu epidemickej krivky sa pohybuje na 6 - 7.5% denne, čo je ekvivalentom zdvojnásobenia pozitívnych prípadov každých 1 - 2 týždňov.

Vysoký nápor v nemocniciach

Vysoký nápor nových pacientov pociťujú nemocnice, ale aj zariadenia pre seniorov, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Ukazuje sa, že ani pri dodržaní najvyšších hygienických a bezpečnostných opatrení nedokážeme zabrániť, aby sa vírus do týchto zariadení nedostal. Napriek tomu, že mesto zamestnancov testuje nad rámec nariadení vlády, a to každý týždeň, napriek tomu, že testuje klientov a že sú obmedzené návštevy v týchto zariadeniach, v posledných dňoch sa v nich vyskytlo viacero pozitívnych prípadov covidu.

Vianočné stánky nahradili na námestiach pojazdné food tracky. Primátor hovorí, že ak by to bolo v jeho kompetencii, nič také by nedovolil. Zdroj: Maarty

Personál je z dlhých služieb a častých náhrad vyčerpaný a dlhodobé odlúčenie klientov od rodín situáciu robí ešte zložitejšou. "Chceme vyzvať všetky Bratislavčanky a Bratislavčanov, aby boli obozretní, aby sa vyhli preplneným priestorom, či už nákupným centrám alebo rôznym vianočným trhom, ktoré v niektorých častiach mesta vznikli aj v tejto náročnej situácii. Všade tam, kde to je v našich silách, sme vyzvali na sprísnenie režimu. Vyzvali sme Starú tržnicu, kde prebieha lokálny vianočný trh, aby navýšila presonál na kontrolu dodržiavania opatrení, rúšok a rozostupov. Pretestovaní budú všetci predajcovia v stánkoch. V priestore pred Tržnicou bude zrušený gastro stánok, kde sa na námestí zvykli vo väčších skupinách zoskupovať ľudia," povedal primátor.

Rovnako na vianočných trhoch na Tyršáku ich organizátor posilní bezpečnostnú službu, ktorá bude ľudí častejšie upozorňovať na dodržiavanie pravidiel správnych odstupov či dezinfekcie.