Polícia: Pri zásahu v bratislavskom Digital parku bol predpoklad aktívneho odporu

Vysvetľuje to polícia na sociálnej sieti, pričom prostredníctvom stanoviska vedúcej tímu Gorila pripomína, že sa zásah odohral v členitom administratívnom priestore s viacerými únikovými východmi i vlastnou ozbrojenou bezpečnostnou službou, rovnako bol "odôvodnený predpoklad, že bude zo strany osôb nachádzajúcich sa v budove kladený aktívny odpor". Polícia poukazuje tiež na to, že prehliadka nebytových priestorov je podľa Trestného poriadku zákonným nástrojom, ako zabezpečiť dôkazy do trestného konania, preto jej spôsob vykonania musí zodpovedať naplneniu účelu konania.

V prípade použitia donucovacích prostriedkov upozorňuje polícia na zákonom ustanovené striktné vymedzenie. "Zadržaná osoba J. H. bola po vykonaní bezpečnostnej prehliadky, keďže k jej zadržaniu došlo v budove Prezídia Policajného zboru. V tomto konkrétnom prípade vzhľadom na vyššie uvedené, ako i celkové vyhodnotenie bezpečnostných rizík neboli splnené podmienky na použitie pút ako donucovacích prostriedkov proti zadržanej osobe," uvádza polícia, vysvetľujúca, že o spôsobe zásahu a použití príslušníkov útvaru osobitného určenia (Lynx Commando) rozhodla vedúca špecializovaného tímu ako veliaca akcie.

K zdržaniu Jaroslava H., spolumajiteľa spoločnosti Penta, došlo v utorok 1. decembra v sídle spoločnosti v bratislavskej Petržalke. Jaroslava H. zadržali a obvinili z korupcie a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Špecializovaný trestný súd rozhodol v sobotu (5. 12.) o jeho väzobnom stíhaní. Rozhodnutie nie je zatiaľ právoplatné, Jaroslav H. voči nemu podal sťažnosť na Najvyšší súd SR.