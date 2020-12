Zbabraná lúpež: Predavačka zahnala maskovaného muža s nožom

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj

TREBIŠOV – Do predajne so zmiešaným tovarom v jednej z obcí v okrese Trebišov vošiel vo štvrtok (10. 12.) okolo poludnia lupič s kuklou na hlave a s nožom v ruke a od predavačky pýtal peniaze. Po tom, ako 47-ročná predavačka sama zobrala do ruky z mäsiarskeho pultu nôž a vyzvala muža, aby predajňu opustil, maskovaný muž bez lupu ušiel. Informovala o tom v piatok košická krajská polícia na sociálnej sieti.