Veľká vzbura na Slovensku! Majiteľom reštaurácií a fitnescentier došla trpezlivosť: Otvoria napriek zákazu

Reštauračné prevádzky napojené na iniciatívu Bojujeme za naše gastro plánujú v utorok (8.12.) otvoriť pre hostí aj svoje interiéry. Informoval o tom v pondelok šéf iniciatívy Miroslav Heredoš. Podľa aktuálnych nariadení môžu pritom fungovať iba na terasách a ako výdaj jedla. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) sa v reakcii na avizované otváranie nechcel nikomu vyhrážať pokutami, vyzval ich však na zodpovedné správanie.

Chceme fungovať aj my v normálnom režime, v takom istom ako fungujú veľkoobchody, obchody, supermarkety. Chceme byť otvorení v rovnakom móde ako sú otvorené kiná, divadlá alebo kostoly," priblížil Heredoš. Vedie ich k tomu viacero dôvodov. Odvolávajú sa napríklad na aktuálnu situáciu v Českej republike, kde sa už otvorili aj interiéry reštaurácií. Sťažujú sa tiež na neexistenciu adekvátnej komunikácie s vládou či na nedostatočné informácie od Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ). "Vzhľadom na to, že sme sa dozvedeli, že v reštaurácii sa nakazilo iba 20 hostí, si uvedomujeme, že my ako segment nie sme šíriteľmi nákazy Covid-19," argumentoval Heredoš.

K iniciatíve sa pridala aj Únia fitness centier Slovenska. "Obrovské množstvo členov únie zajtra otvára svoje prevádzky, pripájame sa k iniciatíve," avizoval jej šéf Pavel Kiseľ. "Ja sa určite nebudem z tohto miesta vyhrážať nikomu. Vyzývam každého zodpovedného človeka k zodpovednosti. Sloboda bez zodpovednosti vedie k anarchii. Ak toto urobia reštaurácie a fitnescentrá, tak zavedú anarchiu," vyhlásil po pondelkovom rokovaní vlády premiér Matovič. Apeloval na nich, že v aktuálnej epidemiologickej situácii by takýmto krokom urobili to najhoršie, čo môžu urobiť.

Ku kritike aktuálnej situácie reštaurácií sa pridala aj iniciatíva Zachráňme gastro. Podnikatelia v gastre, ktorí nemajú šancu na zmysluplné donášky, okienkový predaj, či terasy, sú podľa nej zúfalí. Nikto im totiž nepomohol s fixnými nákladmi na udržanie si prevádzky, ako sú energie, stráženie, platby licencií a podobne. "Na druhej strane ale platí, že my nie sme epidemiológovia ani ústavní právnici. Bezpečnosť zamestnancov a zákazníkov má byť najvyššou prioritou nás všetkých. Vysvetľovať si hygienické predpisy po svojom a amatérsky vykladať ústavu, zákony a nariadenia, nepovažujeme za rozumné," upozornil Ján Laš z iniciatívy Zachráňme gastro.