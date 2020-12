Slovenská republika sa pripravuje na brexit s dohodou i bez dohody, tvrdí Klus

"K zmenám určite dôjde, otázka je, aké hlboké budú, my sa prihovárame za to, aby boli pre našich občanov čo najmenej citeľné," uviedol Klus. Dotknú sa najmä občanov SR žijúcich v Spojenom kráľovstve, dopravcov či podnikateľov. V prípade nedohody sa na komisii dohodli, že budú občanov o ďalšom postupe informovať na jednej webovej stránke. V doprave je kľúčové zachovať absolútnu prepojenosť, skonštatovala štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Katarína Bruncková. Dôležitá je predovšetkým letecká a nákladná doprava. Vysvetlila, že v prípade nedohody by mala Európska únia zverejniť takzvané núdzové opatrenia platné od 1. januára. SR je však pripravená fungovať aj bez nich. Ako poznamenala, ani nedohoda by nemala mať negatívny dosah na spojenie medzi SR a Veľkou Britániou.

Štátny tajomník Ministerstva financií SR Ľuboš Jančík upozornil, že nedohoda by zasiahla najmä podnikateľov. Okrem nových administratívnych povinností, vyplývajúcich zo zaradenia Veľkej Británie ako tretej krajiny, by sa začali platiť aj clá. "Pohybujú sa od nula percent pri rôznych chemických výrobkoch po 74,9 percenta pri rôznych tabakových výrobkoch," dodal. V súvislosti s pandémiou sa v Európskej únii veľmi intenzívne rokuje najmä o voľnom pohybe osôb, teda hraničnom režime, a tiež vakcinácii osôb, priblížil Klus. Diskusia sa týka aj šírenia hoaxov a komunikačnej stratégie. Podotkol, že na Slovensku je pomerne malé množstvo populácie pripravené dať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19.

Témou Európskej rady bude aj spúšťanie zimnej turistickej sezóny. Pre SR je podľa Brunckovej prioritou, aby sa aspoň blízke, okolité krajiny koordinovali. "Dôležité je, aby opatrenia boli rovnocenné, aby napríklad Slováci necestovali do lyžiarskych stredísk do Rakúska," poznamenala. Pre prípad otvorenia stredísk pripravuje rezort v spolupráci s konzíliom odborníkov potrebné opatrenie. Rokovanie Európskej rady sa uskutoční za účasti lídrov členských štátov EÚ 10. a 11. decembra v Bruseli. Témami budú Európska zelená dohoda, aktuálny stav „brexitových“ rokovaní o budúcich vzťahoch medzi Európskou úniou (EÚ) a Veľkou Britániou po skončení takzvaného prechodného obdobia, ako aj koordinácia opatrení v rámci boja proti pandémii ochorenia COVID-19.