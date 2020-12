Dohoda o brexite bude platiť nezávisle od rokovaní o budúcich vzťahoch, hovorí Šefčovič

BRUSEL - Protokol o Írsku a Severnom Írsku, ktorý je súčasťou dohody o brexite, by mal byť plne funkčný na konci prechodného obdobia a platiť od 1. januára 2021. Uviedol to v utorok podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič po pondelkovom rokovaní so šéfom úradu britskej vlády Michaelom Govom.

Šefčovič aj Gove sú spolupredsedami Spoločného výboru EÚ a Británie pre implementáciu dohody o vystúpení. Podľa Šefčoviča ide o dôležitý míľnik. Na rokovaní sa podarilo dohodnúť na všetkých praktických otázkach, ktoré sa týkajú napĺňania spomínanej dohody o vystúpení. Británia sa zároveň zaviazala, že stiahne sporné legislatívne návrhy, ktoré smerovali k porušeniu záväzkov dohody o brexite. Slovenský eurokomisár pripomenul, že výsledné riešenia ochránia súčasný režim na írsko-severoírskej hranici. Kontinuita hladkých obchodných vzťahov medzi oboma časťami ostrova chráni aj Veľkopiatkovú mierovú dohodu, ktorá zaručuje mier, stabilitu a prosperitu na ostrove.

Gove a Šefčovič v spoločnom vyhlásení upozornili, že sa dohoda týka nasledujúcich oblastí: hraničné kontrolné body špeciálne určené na kontrolu zvierat a rastlín; vývozné colné deklarácie; dodávky liekov pre Severné Írsko; dodávky chladeného mäsa a iných potravinárskych výrobkov do supermarketov v Severnom Írsku, ako aj objasnenie uplatňovania štátnej pomoci v zmysle protokolu o Írsku a Severnom Írsku. "Chceli sme, aby EÚ mala dostatočný prehľad nad tým, že hraničné kontrolné body budú fungovať tak, ako majú. A že EÚ bude mať prehľad o náročných colných otázkach. Dlhý čas sme sa preto venovali aj tomu, ako zaistiť prístup EÚ do príslušných britských databáz," uviedol Šefčovič.

Najzložitejšie rokovania s Govom boli podľa neho práve pri protokole o Írsku a Severnom Írsku. Pripomenul, že EÚ niekoľko mesiacov s obavami sledovala britský návrh zákona o vnútornom trhu, ktorý pripúšťal zmenu niektorých ustanovení v rozpore s brexitovými záväzkami. Spresnil, že po rokovaniach, ktoré trvali niekoľko mesiacov a v pondelok nepretržite desať hodín, pričom boli "mimoriadne technické", sa podarilo nájsť "tvorivé riešenie", aby dohoda o vystúpení bola implementovaná načas a platili všetky parametre v nej uvedené. "A aby záujmy EÚ a Írska boli dostatočne obhájené a aby to malo pozitívny vplyv na ekonomiku celého írskeho ostrova a na súžitie medzi Írskom a Severným Írskom," opísal situáciu Šefčovič. Zároveň vyjadril nádej, že jeho dohoda s Govom prispeje k vytvoreniu priaznivejších podmienok pre prebiehajúce rokovania o budúcich vzťahoch medzi EÚ a Britániou.

Upozornil, že dohoda o budúcom partnerstve má vyše 700 strán a hoci už 90 percent textu je dohodnutých, stále sú tri sporné otázky - rybolov, štátna pomoc, teda férová súťaž a to, ako podporovať ekonomiky oboch strán za rovnakých pravidiel, a takisto dohľad nad konečným usporiadaním vzájomných vzťahov. Podľa jeho slov stále platí, že o dohode o budúcich vzťahoch by v priebehu najbližších dňoch mali v Bruseli rokovať šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a britský premiér Boris Johnson, Hlavní vyjednávači im majú pripraviť presný zoznam rozporov, ktoré pretrvávajú. "Zrejme je to posledná príležitosť, kedy môžeme takúto dohodu nájsť. Ale bez ohľadu na to musí platiť a garantuje nám, že budeme mať vzťahy medzi Írskom a Severným Írskom, medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom vyrovnané, pokiaľ ide o to, ako vystúpi z EÚ," dodal Šefčovič.