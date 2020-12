Niektoré školy otvoria brány, ďalšie stále čakajú na manuál: Matovič predstavil kloktací test

Ak sa škola nerozhodne pre testovanie, ostáva na dištančnej výučbe (týka sa to druhého stupňa základných škôl a stredných škôl, pozn. red). Na sociálnej sieti to ešte v sobotu uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling.

PILOT Dlhodobo sa snažíme nájsť dohodu tom, za akých podmienok by sa mohli otvoriť školy. Je to náročná... Uverejnil používateľ Branislav Gröhling - Vzdelanie je budúcnosť krajiny Sobota 5. decembra 2020

Gröhling sľubuje "manuály" už tento týždeň

Šéf rezortu školstva zároveň informoval, že vyšla vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR a uznesenie vlády, ktoré určujú, za akých podmienok bude môcť byť škola otvorená. "Pre ostatných v priebehu budúceho týždňa zverejníme manuály a ďalšie podmienky," uviedol ešte cez víkend.

Testovanie počas nedele: Na snímke žiačka z Bratislavy. Zdroj: TASR - Pavol Zachar

Ako dodal, logistiku aj finančné záležitosti budú v najbližších dňoch preberať so zriaďovateľmi. "Od pondelka v tejto veci nadviažeme na rokovania so Združením miest a obcí Slovenska, Úniou miest Slovenska, SK8, zriaďovateľmi aj asociáciami, aby sme si prešli nové podmienky z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR a uznesenia vlády, a aby sme od nového roku vedeli nastaviť pravidlá," doplnil.

Všetky potrebné informácie by mali mať zriaďovatelia a školy k dispozícii do Vianoc. Minister chce, aby bola dohodnutá logistika aj personál, aby najneskôr od januára mohli školy čo najjednoduchšie otvoriť.

Naša ZŠ Hargašová sa ako jediná z bratislavských škôl zapojila do projektu “Deti do školy”. Operatívne sme pripravili... Uverejnil používateľ Záhorská Bystrica - oficiálna stránka Sobota 5. decembra 2020

Čo ustanovuje vyhláška ÚVZ?

Žiaci piateho až deviateho ročníka základných škôl, stredných škôl a pedagógovia vyučujúci tieto deti inak ako dištančne, sa musia od 7. decembra pred vstupom do vnútorných a vonkajších priestorov školy preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR a antigénového testu nie starším ako 7 dní.

Výnimky majú:

osoby, ktoré prekonali COVID-19 a majú o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace

osoby, ktorých zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie antigénového alebo RT-PCR testu

osoby, ktorým bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie

osoby dispenzarizované so závažnou poruchou autistického spektra

osoby dispenzarizované pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit

osoby, ktoré sú onkologickým pacientom po chemoterapii alebo transplantácii, ktoré má leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou)

žiakov a zamestnancov základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

žiakov a zamestnancov stredných špeciálnych škôl, odborných učilíšť a praktických škôl

žiakov základných a stredných škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí sa zúčastňujú školského vyučovania v malých skupinách tvorených z najviac piatich žiakov a jedného pedagogického zamestnanca v období od 7. decembra 2020 do 9. decembra 2020

pedagogického zamestnanca, ktorý vyučuje v malých skupinách v období od 7. decembra do 9. decembra

ÚVZ upozorňuje, že potrebné je, aby sa osoby, na ktoré sa vzťahuje výnimka, boli schopné preukázať dokladom, ktorý preukazuje niektorú z vyššie uvedených skutočností.

PREUKAZOVANIE SA NEGATÍVNYM VÝSLEDKOM TESTU NA COVID-19 PRED VSTUPOM DO ŠKOLY Štát umožnil obnoviť od pondelka 7.... Uverejnil používateľ Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Sobota 5. decembra 2020

Kloktací test

Počas víkendu avizoval novinku v súvislosti s otváraním škôl premiér Igor Matovič. Do praxe ju zavedú už tento týždeň. Ide o ďalší pilotný - tzv. poolingový (spoločný) odber vzoriek kloktaním. Zatiaľ sa bude realizovať na dvoch veľkých základných školách. Pre deti nepôjde o povinnosť, všetko bude dobrovoľné.

Matovič opísal aj to, ako by všetko malo prebiehať. "Deťom sa rozdajú malé štamperlíky, kde im ulejú cca 5 ml jemne slanej vody. Deti si so slanou vodou krátko vykloktajú hrdlo, vypľujú do pohárika ... a po jednom následne vlejú do spoločného uzatváracieho pohárika za celú triedu. Ten sa označí a poputuje do laboratória," vysvetlil.

V laboratóriu potom zo spoločného "triedneho pohárika" odoberú vzorku a urobia klasický RT-PCR test. V prípade, že bude negatívny, celá trieda môže pokračovať vo vyučovaní. Ak bude pozitívny, znamená to, že minimálne jedno z detí je infikované. Čo potom?

Možností je podľa Matoviča viacero. Buď pôjde celá trieda do karantény a deti podrobia antigénovým testom, alebo všetkým deťom urobia RT-PCR testy, prípadne kombináciu. "Presný postup zvolia v nasledujúcich dňoch odborníci," avizoval premiér. Zároveň však dodal, že spomínaná metóda je vhodná len na nasadenie do regiónov s nízkou mierou aktuálnej nákazy.

"Vzhľadom na to, že sa vzorky z kloktania z triedy zmiešajú, pri vyššiej miere nákazy v regióne by sa mohlo v pohode stať, že pozitívna bude každá druhá či skoro každá trieda. To by spôsobilo následné neúmerné zahltenie kapacít laboratórií, až by sme im kapacitu minuli," uzavrel.