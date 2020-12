Poslanci parlamentu by nemali schváliť rozpočet pre zdravotníctvo, tvrdí iniciatíva

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR by nemali hlasovať za návrh rozpočtu pre zdravotníctvo na budúci rok. V utorok ich na to vyzvali signatári iniciatívy Stop hazardu so zdravím, ktorí ich o to žiadajú v otvorenom liste. Tvrdia, že rozpočet pre sektor na budúci rok je nepostačujúci. Iniciatívu podpísalo už viac ako 100.000 ľudí.