Ani KORONAVÍRUS nezabrzdí príchod Vianoc: Slováci a aj ostatné krajiny už vo veľkom zdobia námestia

Vianočné ozdobovanie námestí sa začalo.

Zdroj: SITA/Olivier Matthys, TASR - Dano Veselský, SITA/Petr David Josek

BRATISLAVA/PRAHA/LONDÝN - Je to opäť tu. Čas pokoja a vianočného porozumenia, ku ktorému neodmysliteľne patrí aj tradičné ozdobovanie námestí po celom svete. Tentokrát ale viaceré mestá upustili od tradičných trhov pre pandémiu nového koronavírusu, no ani to ich neodrádza od skrášľovania našich domácich ale aj zahraničných miest. Posúďte sami.