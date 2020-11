Vláda rozhoduje o ďalších opatreniach: Deti sa v pondelok do škôl nevrátia, Gröhling nemá súhlas

BRATISLAVA - Vláda dnes opäť rokuje od ôsmej hodiny rannej. Dnes by sa malo rozhodnúť aj o návrate detí do škôl či o možnom celoplošnom testovaní. Ministerstvo pôdohospodárstva chce pre pandémiu nového koronavírusu znížiť administratívnu záťaž podnikateľov. Vyplýva to z návrhu novely zákona, ktorý má v stredu prerokovať vláda a v parlamente má následne prejsť v skrátenom legislatívnom konaní.

Aktualizované 13:05

Minister práce Milan Krajniak približuje informácie o vyplácaní pomoci.

Aktualizované 11:49

Richard Sulík informuje o záveroch po rokovaní vlády. Oznámil, že sa dolaďujú podmienky nákupu, pričom naznačil, že v pôvodnom prezentovanom pláne príde k zmenám. Poukázal pritom na to, že nakúpiť predpokladaný objem testov v pôvodných termínoch je náročné zosúladiť so zákonom. "V utorok (24.11.) som adresoval pánovi premiérovi (Igorovi Matovičovi, pozn. red.) list, v ktorom som ho informoval, že dodržať najskorší termín - 2. decembra na dodanie prvých štyroch miliónov testov nie je možné bez porušenia zákona a to ja rozhodne nechcem robiť," oznámil. "Určite sa preto termíny dodania budú meniť, je možné, že sa bude meniť aj plánovaný objem testov," dodal šéf rezortu, povereného obstaraním antigénových testov.

Aktualizované 11:42

Veronika Remišová informuje aj o tom, ako mala prebehnúť včerajšia koaličná rada v nemocnici. "Boris Kollár aj po úraze riadne pracuje. Bolo to stretnutie na riešenie najakútnejších problémoch, ktoré v koalícii sú," tvrdí Remišová.

"Na vláde sme schválili podporu pre 17 najmenej rozvinutých okresov v hodnote 5,8 milióna eur. Táto schéma pre najmenej rozvinuté okresy má za cieľ podporiť najmä investície v obciach a v najmenej rozvinutých regiónoch, kde je veľká nezamestnanosť. Týmito projektmi vytvárame 120 pracovných miest," priblížila.

Strana Za ľudí chce, aby sa koalícia dohodla na kandidátovi na generálneho prokurátora, ktorý bude prijateľný pre všetkých. Vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová to uviedla po stredajšom rokovaní vlády. V strane si podľa nej spravili vnútorné poradie, o konkrétnych menách do ukončenia rokovaní hovoriť nechcela.

O post generálneho prokurátora sa podľa Remišovej uchádzajú veľmi kvalitní kandidáti. "Za stranu Za ľudí máme tri dôležité kritériá - aby kandidát nebol vydierateľný, nemal žiadne trhliny v osobnom príbehu, kontakty so závadovými osobami a takisto aby mal vnútornú silu, energiu a chuť robiť potrebné zmeny na prokuratúre," skonštatovala.

Aktualizované 11:33

Branislav Gröhling hovorí, že definitívny súhlas v prípade škôl ešte nepadol. "Uvidíme na krízovom štábe," reagoval minister. Podľaslov minsitra sa školy v pondelok veľmi pravdepodobne neotvoria.

Nie je logisticky možné, aby sa školy otvorili v pondelok 30. novembra. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister Gröhling s tým, že poukázal na to, že jednotlivé veci sa nedokážu tak rýchlo naštartovať. O otázke opätovného otvorenia škôl má v stredu popoludní rokovať ústredný krízový štáb. "Definitívny súhlas, ktorý potrebujeme, nepadol," povedal po rokovaní vlády. Otázka je podľa neho stále v štádiu diskusií a vymieňaní názorov.

Aktualizované 11:24

Podľa štátneho tajomníka rezortu diplomacie Martina Klusa sa stáva Írsko menej rizikovou krajinou. V prípade Grécka je situácia odlišná a stáva sa rizikovejšou krajinou.

V otázke výnimiek z režimu na hraniciach je stále otvorená otázka tzv. krátkodobých pobytov, ktoré by občanom SR umožnili opustiť "na otočku" územie krajiny bez toho, aby sa pri návrate museli preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID-19. Po rokovaní vlády to uviedol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Martin Klus.

"V súčasnosti táto možnosť naráža na technikálie, že nemáme kontroly na hraniciach, ťažko je preto kontrolovať čas strávený v zahraničí, uvidíme teda, ako sa toto perspektívne vyvinie," povedal. V prípade myšlienok o zriadenie akéhosi spoločného COVID passu v rámci EÚ očakáva, že by to mala byť téma na stretnutí lídrov Únie 11. a 12. decembra, rovnako tak aj téma zimnej lyžiarskej sezóny.

Aktualizované 11:12

Pred novinárov prišiel minister obrany Jaroslav Naď. Ten hovorí, že diskusia zatiaľ prebieha na úrovni nákupov testov. "Rôzni odborníci sa pripájajú k rôznym alternatívam. Uvidíme ako sa rozhodne Ústredný krízový štáb," povedal Naď.

Vládna koalícia určite nepadne na hlasovaní o generálnom prokurátorovi. Naď to uviedol po stredajšom rokovaní vlády. "Koalícia určite nájde spoločné meno," povedal Naď. V súvislosti s výberom kandidáta hovorí o vecnej, konštruktívnej a priateľskej diskusii.

Pripustil, že si vie predstaviť aj formu testovania, pri ktorom zdravotníci budú navštevovať domácnosti. "Bez toho, aby som prejudikoval nejaké rozhodnutie, v Abu Dabí v Spojených arabských emirátoch, odkiaľ sme sa aj s pánom ministrom zahraničných vecí (Ivanom, pozn. red.) Korčokom vrátili, to teraz práve takto robia,“ oznámil. Poznamenal, že medzi možnosťami je aj akýsi hybridný systém, kde by v obciach zdravotníci navštevovali domácnosti, v mestách by sa konalo testovanie ako doteraz.

Aktualizované 10:35

V septembri schválený zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe bude účinný až od roka 2022, nie od roka 2021. Vyplýva to z návrhu jeho novely z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorú prerokovala a schválila vláda. Novelu by mal parlament schváliť v skrátenom legislatívnom konaní.

Aktualizované 8:32

Vyjadrenie konzília odborníkov z oblasti epidemiológie a infektológie, ktoré neodporúča celoplošné testovanie, je potrebné zobrať do úvahy. Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO). "Dostal som toto stanovisko v noci, musíme to prebrať," povedal o stanovisku konzília.

Dohoda v SaS na generálnom prokurátorovi

Koaličná dohoda na mene najvhodnejšieho kandidáta na nového šéfa generálnej prokuratúry (GP) ešte nie je, klub SaS má však v tomto bode dohodnutý postup. Pred rokovaním vlády to potvrdil minister hospodárstva SR a predseda SaS Richard Sulík.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

"Som veľmi spokojný s postupom nášho klubu, jasne a precízne sme sa dohodli a pripravili podmienky pre rokovanie," uviedol Sulík naznačujúci, že pre SaS sú priechodné viaceré mená. "Nestačí sa dohodnúť na jednom kandidátovi, lebo sa to nemusí stretnúť s názorom ostatných strán," dodal.

Vyjadril sa i k otázke testovania. Zopakoval, že SaS trvá na svojom postoji. "Sme proti celoplošnému testovaniu, či už na vláde alebo na ústrednom krízovom štábe budeme proti, ale nebudeme celoplošné testovanie vetovať," oznámil.

Agrorezort chce znížiť záťaž pre podnikateľov

"V rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka sa v súvislosti so stavom spôsobeným ochorením COVID-19 ukázalo ako potrebné riešiť niektoré práva a povinnosti skladovateľov, vlastníkov a správcov poľnohospodárskych a lesných pozemkov, obhospodarovateľov lesov, vyhotovovateľov programov starostlivosti o lesy, orgánov štátnej správy lesného hospodárstva, orgánov dozoru, kontroly, ako aj samotného ministerstva, ktoré nebolo možné zabezpečiť v potrebnom rozsahu, respektíve v lehotách stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi," priblížilo ministerstvo.

Agrorezort predkladá na vládu aj návrh novely zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe. Zákon bol schválený len v septembri, je však potrebné posunúť jeho účinnosť z roka 2021 na 2022. "Predloženie návrhu zákona si vyžiadala novela euronariadenia o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby," zdôvodnilo MPRV.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Kabinet má prerokovať aj aktualizovanú Národnú rámcovú stratégiu podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Medzi opatreniami sú napríklad podpora integrácie dlhodobo nezamestnaných, podpora zvyšovania cieleného a individualizovaného poskytovania verejných služieb zamestnanosti a zvyšovania efektívnosti a účinnosti aktívnych opatrení na trhu práce.

Vláda by mala tiež zrušiť a až do legislatívneho plánu na budúci rok presunúť úlohy pre rezort kultúry, týkajúce sa predloženia viacerých noviel, vrátane zmeny autorského zákona. Ministerstvo v odôvodnení návrhu predĺženia lehôt argumentuje komplikáciami, ktoré pri príprave zákonov spôsobila pandémia COVID-19, rovnako tak oneskorením legislatívneho procesu na úrovni Európskej únie, a tým aj možnosti transpozície do slovenských právnych predpisov.