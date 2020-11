Veľké priznanie Moniky Jankovskej: Prokurátorka Simonová vysvetľuje prečo si ho neprišla vypočuť

Priznanie bývalej poslankyne SMER-u rezonovalo v médiách aj na politickej scéne. Zaujímavosťou je fakt, že zásadný zlom v najväčšej justičnej kauze v histórii Slovenska si nechala ujsť dozorujúca prokurátorka Úradu špeciálnej prokuratúry Valéria Simonová. Tá sa totiž podľa informácií Topky.sk dvojdňového kľúčového výsluchu Moniky Jankovskej vôbec nezúčastnila.

„Rozhodla som sa vypovedať sama a dobrovoľne. Chcem sa priznať k tomu, čo som urobila a vo svojej výpovedi podrobne opísať mieru mojej účasti na daných skutkoch. Napriek tomu, že som sa rozhodla vypovedať a priznať, chcem uviesť, že sa nemôžem priznať v celom rozsahu k tomu, čo mi je kladené za vinu, pretože skutky sa stali inak, čo podrobne popíšem vo svojej dnešnej výpovedi,“ týmito slovami Moniky Jankovskej začal veľký zvrat v najväčšej justičnej kauze v histórii Slovenska BÚRKA a VÍCHRICA.

Veľké priznanie bývalej štátnej tajomníčky trvalo celé dva dni. Vypočul si ho vyšetrovateľ aj advokáti spoluobvinených. Kto si však zásadný zvrat vo vyšetrovaní nechal utiecť, bola prokurátorka Valéria Simonová, ktorá kauzy dozoruje. Je to tá istá Valéria Simonova, ktorá si v októbri naplánovala výsluch Moniky Jankovskej na Úrade špeciálnej prokuratúry, no jej nariadený ju nakoniec z výsluchu stiahol a bývalú štátnu tajomníčku vypočúval iný prokurátor. Zastupujúci šéf Úradu špeciálnej prokuratúry sa vtedy vyjadril, že takýto postup nariadeného prokurátora je veľmi nezvyčajný. No bližšie sa k veci vyjadriť nevedel.

Počas výsluchu pred prokurátorom už bývalá sudkyňa podľa informácií Topky.sk vypovedal o exministrovi Petrovi Žigovi a podala dokonca trestné oznámenie.

Priznanie Moniky Jankovskej však malo zvláštny vývoj. Ešte v auguste sme vás totiž informovali o tom, že Monika Jankovská ponúkla skalpy oligarchu aj ministrov. List s týmto avízom napísala Jakovská z väznice šéfovi Národnej kriminálnej agentúry Branislavovi Zurianovi so žiadosťou o návštevu vo za mrežami. Prvé stretnutie, ktoré Zurian plánoval sa však neuskutočnilo. Zatrhla ho už spomínaná prokurátorka Valéria Simonová, ktorá dozoruje kauzu BÚRKA, pre ktorú je Jankovská od marca 2020 vo väzbe.

Branislav Zurian sa však s bývalou štátnou tajomníčkou nakoniec stretol. Spoločne absolvovali hneď niekoľko rozhovorov. Počas nich Monika Jankovská vyslovila záujem o spoluprácu pri odhaľovaní trestnej činnosti, o ktorých má vedomosť a ponúkla aj vlastné priznanie. Pri týchto stretnutiach padli aj mená bývalých ministrov a oligarchom, ku ktorým chce vypovedať. Svoju výpoveď proti mocným chce vymeniť za nižší trest a prepustenie z väzby na slobodu.

Vstupoval do kauzy BÚRKA Dušan Kováčik?

Dôvod, prečo Valériu Simonovú z výsluchu Moniky Jankovskej na Úrade špeciálnej prokuratúry stiahli sme sa nedozvedeli. V prostredí prokuratúry sa však hovorí o tom, že prokurátorka Valéria Simonová má blízko Dušanovi Kováčikovi a to mal byť aj dôvod prečo ju nadriadený odvolal z výsluchu Jankovskej. V tejto súvislosti sa medzi prokurátormi hovorí aj tom, že výsluchu Moniky Jankovskej sa okrem Valérie Simonovej mal zúčastniť zadržaný a obvinený špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Zaujímavé v tejto súvislosti môže byť, že Kováčik podľa uznesenia Najvyššieho súdu o väzbe pravdepodobne zhromažďoval informácie o bývalom šéfovi daňových kriminalistov Ľudovítovi Makóovi, ktorý začal spolupracovať s políciou. Bolo to potom, ako Topky.sk informovali, že Makó začal vypovedať proti vplyvnému prokurátorovi.

V tejto súvislosti sa natíska otázka, či vtedajší špeciálny prokurátor Kováčik neovplyvňoval a nevstupoval prostredníctvom prokurátorky Simonovej aj do kauzy obvinenej Moniky Jankovskej. Tá totiž avizovala, že chce vypovedať proti vplyvnému oligarchovi aj bývalým ministrom. V tejto súvislosti sa natíska otázka, či sprísnenie trestnej sadzby Monike Jankovskej nebolo účelové, aby stratila motiváciu vypovedať. Či zákaz návštevy šéfa NAKA Branislava Zuriana za múrmi väznice nemal znemožniť jej výpoveď. A či Kováčik, po tlaku médií a Najvyššieho súdu, ktorý skritizoval postup prokurátorky, nemal záujem zúčastniť sa výsluchu Jankovskej preto, aby sa dozvedel akými informáciami o trestnej činnosti mocných, bývala sudkyňa disponuje. Otázky v súvislosti s Monikou Jankovskou a jej prelomením mlčania sme zaslali priamo na Úrad špeciálnej prokuratúry aj dozorujúcej prokurátorke Valérii Simonovej.

Prečo sa propkurátorka Valéria Simonová nezúčastnila ani na jednom z dvoch výsluchových dní Moniky Jankovskej, počas ktorých došlo k priznaniu obvinenej?

Dozorujúca prokurátorka bola o výsluchu vyšetrovateľom informovaná a procesný postup si s vyšetrovateľom odkonzultovala. Výsluchu obvinenej JUDr. Moniky J. sa nezúčastnila zo zdravotného dôvodu, pretože patrí medzi rizikové osoby vo vzťahu ku Covidu, kvôli rizikovej diagnóze, ktorú má. Na výsluchu obvinenej sa totiž zúčastňuje väčší počet advokátov a osôb. Na vysvetlenie treba uviesť, že prokurátor vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonnosti v prípravnom konaní. Pri výkone tohto dozoru je prokurátor oprávnený okrem iného zúčastniť sa na vykonávaní úkonov policajta, z tohto ustanovenia teda nevyplýva povinnosť zúčastňovať sa vyšetrovacích úkonov vykonávaných vyšetrovateľmi.

Okrem tejto trestnej veci dozoruje uvedená prokurátorka súčasne ďalších 80 - 90 vecí, preto je ťažké skĺbiť účasť na vyšetrovacích úkonoch so všetkými bezodkladnými pracovnými povinnosťami.



Dostala prokurátorka Valéria Simonová v súvislosti s dozorom kauzy BÚRKA niekedy nejaký pokyn od špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, či už ústny, alebo písomný?

Žiadny písomný ani ústny pokyn v súvislosti s dozorom v trestnej veci tzv. “Búrka“ od bývalého špeciálneho prokurátora nedostala.



Bolo sprísnenie trestnej sadzby Monike Jankovskej vlastným rozhodnutím prokurátorky Valérie Simonovej, alebo mal na toto rozhodnutie vplyv aj vtedajší špeciálny prokurátor Dušan Kováčik?

K sprísneniu trestnej sadzby došlo na základe výsledkov vyšetrovania ako aj na základe rozhodnutí Najvyššieho súdu SR, ktorý rozhodoval o väzbe obvinených a ktorý vyslovil svoj právny názor, s ktorým sa prokurátorka stotožnila. Ustálenie právnej kvalifikácie a jej zmena je možná kedykoľvek v priebehu vyšetrovania na základe výsledkov vyšetrovania.

Na september naplánovala prokurátorka Valéria Simonová výsluch Moniky Jankovskej na Úrade špeciálnej prokuratúry. Ktorý prokurátor sa mal okrem pani Simonovej tohto výsluchu zúčastniť?

Výsluchu obvinenej JUDr. Moniky J., ktorý sa uskutočnil dňa 27. 10. 2020 na základe jej písomnej žiadosti, sa mal zúčastniť prokurátor, ktorého na požiadanie dozorovej prokurátorky mal určiť riaditeľ odboru všeobecnej kriminality.