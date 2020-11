Smer stále hľadá chyby, chce referendum: O predčasných voľných chce rokovať na mimoriadnej schôdzi

Predseda strany Smer-SD Robert Fico

BRATISLAVA - Opozičný Smer-SD v stredu podáva návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR, na ktorej by chcel prijať uznesenie o vyhlásení referenda. Na tlačovej konferencii o tom informoval predseda strany Robert Fico. V referende by sa chceli občanov pýtať, či sú za to, aby poslanci NR SR ústavným zákonom skrátili volebné obdobie tak, aby sa predčasné parlamentné voľby konali do 30. júna 2021.