Šéf SIS o taktikách čínskych diplomatov: Lákadlo pre našich poslancov? Slovenské prostitútky!

Pčolinský opísal, že ruským diplomatom ide prevažne o budovanie vzťahov s novinármi. Tí čínski majú v hľadáčiku poslancov alebo štátnych úradníkov. Šéf SIS to uviedol v diskusnej relácii TV Markíza Na telo plus.

Technológie, biznis aj prostitútky

Číňanov podľa slov Pčolinského zaujímajú najmä technológie, presadzovanie vlastných firiem a majú veľký záujem participovať na budovaní 5G siete. "Ešte ich zaujíma biznis, duševné vlastníctvo a naši poslanci. Sú špecialisti na to, že im ponúkajú slovenské prostitútky," konštatoval.

Vladimír Pčolinský Zdroj: TASR/Martin Baumann

Riaditeľ tajnej služby sa vyjadril, že na nebezpečnosť takýchto kontaktov už v poslednej dobe upozorňoval viacerých politikov. "Takéto veci sa dejú a je to dosť trápne potom," poznamenal. Nejde však podľa neho o pokus o vydieranie. Skôr o pokus nadviazať s poslancami bližší vzťah. "Keď sme to už spolu robili, môžeme spolu robiť aj biznis," okomentoval Pčolinský. Poslanci podľa neho dostávajú napríklad aj ponuky na cestu do Číny.

Ruskí diplomati, ktorí na Slovensku pôsobia pod krytím, sa zas zamerivajú na novinárov. Stretnú sa s nimi, nadviažu vzťah napríklad pri vodke... "Rusi sú pomerne presvedčiví argumentačne. Potom ten novinár v médiu, v ktorom je, prináša nekritický pohľad na to, čo sa deje v Rusku. A zároveň tou hlavnou úlohou je spochybniť vzťahy medzi Slovenskou republikou a ostatnými členskými štátmi EÚ alebo NATO," doplnil šéf SIS. Podľa jeho slov sú Rusi v nadviazaní kontaktov úspešní predovšetkým v printových médiách.

Rusov zaujímajú aj kontakty na predstaviteľov štátnej správy, na ústavných činiteľov, predstaviteľov akademickej obce ale aj študentov. Prečo? Práve v prípade študentov si môžu budovať nové kontakty do budúcna. Predmetom ich záujmu je aj správa duševného vlastníctva či jadrová energia.

Pčolinskému sa javí, že opoziční poslanci majú k ruským a čínskym spravodajským službám bližšie. To však neznamená, že nie je "záujem" aj o koaličných, keďže aktuálne vládnu. "No keď sa nepodarí koaličný, tak aj opozičný poslanec je dobrý,“ dodal. A čo vzťahy s Američanmi? Podľa Pčolinského ide v tomto prípade o partnerské služby, takže s nami zdieľajú cenné informácie. Aj v tomto prípade sa však nájde negatívna skúsenosť. "Bez nášho vedomia tu nejaké operácie nejaká západná služba vykonávala, ale potom sme si to vysvetlili, keďže sme na to prišli," uzavrel tajomne.