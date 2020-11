KORONAVÍRUS Školskí odborári apelujú na to, aby sa žiaci vrátili naspäť do škôl

"Všeobecne známe je, že ľudstvo sa stará o svoje prežitie a rozvoj zručností formou socializácie. Oddávna je v civilizácii tento proces spojený so školou, ktorá tu zohráva dôležitú úlohu vo vzťahu k formovaniu a vzdelávaniu novej generácie," poznamenal predseda OZPŠaV. Ako dodali školskí odborári, forma dištančného vzdelávania vedie žiakov k samostatnosti, zodpovednosti, väčšej aktivite. Poukázali však na to, že v tejto forme chýba schopnosť komunikovať, spoločne pracovať, či riešiť problémy v živote. Žiakom chýba život v školskom či triednom kolektíve.

"Upozorňujeme, že nie každý žiak je schopný si sám utvoriť svoj vlastný postoj. Pri dlhodobom neprezenčnom vzdelávaní existuje riziko, že pri rozdielnych postojoch a názoroch môže dôjsť k neistote žiaka. Tu práve zohráva najdôležitejšiu úlohu osobný kontakt s učiteľom," uviedol Ondek. Ako dodal, pomáha žiakom pri začleňovaní sa do spoločnosti, učení sa základného sociálneho správania, kreovaní jeho názorov a postojov, získavaní zručností potrebných pre jeho orientáciu v živote, spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie.

Žiaci 2. stupňa základných škôl sa dištančne vzdelávajú od 26. októbra. Rovnako sa z domu vzdelávajú aj žiaci stredných škôl. Vysokoškoláci sa majú vyučovať dištančne do konca zimného semestra. Výnimku majú len žiaci materských škôl a 1. stupňa základných škôl, tí sa môžu vzdelávať v školách prezenčne. Rovnako sa v školách môžu vzdelávať aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia v malých skupinách, ktoré sa skladajú z maximálne piatich žiakov a pedagóga. Ústredný krízový štáb v pondelok (23. 11.) riešil aj otázku návratu detí do škôl. Zatiaľ k uvoľňovaniu nedochádza. Premiér Igor Matovič (OĽANO) avizoval návrh, ktorý by žiakov 2. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl mohol vrátiť do škôl na posledné dva týždne tohto roka. Podrobnosti zatiaľ premiér nespresnil.