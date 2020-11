KORONAVÍRUS Informácie na úrovni miest a obcí z testovania k dispozícii zatiaľ nie sú

BRATISLAVA – Podrobnejšie informácie v súvislosti s plošným testovaním, ktoré sa uskutočnilo počas víkendu (31. 10. – 1. 11.), k dispozícii zatiaľ nie sú. Ministerstvo obrany (MO) SR tým reagovalo na pripomienku primátora mesta Sabinov Michala Repaského, že so získanými dátami o počte chorých je potrebné pracovať ďalej a že dodnes nemá presné čísla za mesto.

Podľa hovorkyne MO SR Martiny Kovaľ Kakaščíkovej okres Sabinov patrí medzi 45 vybraných okresov, v ktorých sa bude počas nasledujúceho víkendu (7. 11. – 8. 11.) realizovať aj druhé kolo plošného testovania.

"Práve plošné testovanie v rámci operácie Spoločná zodpovednosť je výrazným krokom k stabilizácii situácie so šírením ochorenia COVID-19 na Slovensku, samozrejme, spolu so zodpovednosťou všetkých občanov vo forme dodržiavania protiepidemiologických opatrení a odporúčaní. Výsledky testovania boli doposiaľ spracované v rozsahu zodpovedajúcom potrebám zistenia miery infekčnosti v jednotlivých okresoch a v rámci vyťaženia personálu súvisiaceho s prípravou druhého kola plošného testovania zatiaľ podrobnejšie informácie na úrovni miest a obcí k dispozícii nie sú. Nevieme, s akými údajmi pracujú jednotlivé samosprávy," povedala Kovaľ Kakaščíková s tým, že výsledky, s ktorými pracujú oni, vyplývajú z údajov zosumarizovaných jednotlivými regionálnymi veliteľstvami.

Repaský vo štvrtok (5. 11.) povedal, že nemajú oficiálne výsledky za mesto Sabinov od armády ani krízového štábu a nevedia preto, koľko majú chorých. Majú však indície, že v jednom z odberných miest je lokálne ohnisko nákazy. V okrese bolo počas uplynulého víkendu zistených 2,27 percenta pozitívne testovaných.

"Keď nebudeme vedieť efektívne a zmysluplne využiť získané dáta, tak potom na čo to testovanie bolo, len na zistenie počtu? Kompetentný štátny orgán, či to bude Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR alebo armáda, by mal konať tak, že zabráni šíreniu nákazy ďalej. Samospráva bude súčinná, aby sa nenakazili ľudia v ďalších častiach mesta," zdôraznil Repaský.