Rebelujúca mamička skrotla! Po škandále s advokátkou sa vrátila do košickej nemocnice: S rúškom aj testom

Rodička v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura Košice si odmietala dať rúško a absolvovať test na ochorenie COVID-19. Personál k nej napokon pristupoval v ochranných oblekoch a pôrod našťastie prebehol bez komplikácií.

Ženu (19) prijali na gynekologicko-pôrodníckom oddelení večer. Odmietla akceptovať obmedzenia súvisiace aj so zabezpečením ochrany iných pacientov a zdravotníckeho personálu. „Zdravotnícky personál, z dôvodu zachovania preventívnych epidemiologických opatrení, pristupoval k pacientke v špeciálnom osobnom ochrannom oblečení. Riziko nákazy vzhľadom na absenciu testovania nebolo možné vylúčiť,“ vysvetlila vtedy Monika Krišková z komunikačného oddelenia nemocnice.

Pacientka podľa slov Kriškovej celé hodiny odmietala komunikovať s lekármi a ostatným službukonajúcim personálom, ktorý ju poučil o aktuálnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti. „Pacientka komunikovala prostredníctvom mobilného telefónu len prostredníctvom svojej právnej zástupkyne, ktorá ju motivovala vo vytrvaní 'nenosenia rúška' a podobne,“ spresnila UNLP.

Do nemocnice sa vrátila

Ministerstvo zdravotníctva a košická nemocnica teraz informujú, že mladá žena sa do nemocnice vrátila na menší zákrok a tentoraz všetko prebehlo hladko.

"Pacientka, ktorá spôsobila pred nedávnom rozruch pri prijatí na hospitalizáciu a následný pôrod, keďže odmietala dodržiavať hygienicko - epidemiologické nariadenia Úradu verejného zdravotníctva a UNLP Košice, sa tento týždeň podrobila menšiemu zdravotnému ošetreniu v rámci jednodňového zdravotného príjmu na našom Gynekologicko-pôrodníckom oddelení," píše Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach.

"Celý proces vyšetrenia pacientky a následnej hospitalizácie prebiehal bez akýchkoľvek problémov. Pacientka mala po celý čas rúško a s písomným súhlasom si bez problémov nechala spraviť antigénový test, ktorého výsledok je potrebný na akúkoľvek hospitalizáciu v zdravotníckom zariadení," opísala nemocnica s tým, že mladú ženu dokonca ošetrovala rovnaká lekárka.

PACIENTKA SI TENTOKRÁT NASADILA RÚŠKO A PODROBILA SA ANTIGÉNOVÉMU TESTU

Advokátka opäť na scéne

To, že len 19-ročná žena si tentokrát bez problémov nasadila rúško a nechala si urobiť antigénový test na koronavírus, sa zrejme nepáčilo jej advokátke Krajníkovej. Tá zrejme predtým ani nevedela, že pacientka do nemocncie ide, ani či má nejaké zdravotné problémy. Vyplýva to z nahrávky, ktorú opäť zverejnila na sociálnej sieti.

"Oni to nazývajú menšie zdravotné ošetrenie, mamička tomu hovorí zbabraná robota... Oni to nazývajú "hladký priebeh bez problémov, kde pacientka mala celý čas rúško a nechala si tiež urobiť antigénový test", a mamička tomu hovorí hrubý nátlak využívajúci jej tieseň musieť sa dať ošetriť," napísala Krajníková.

V nahrávke telefonátu, ktorú na sociálnej sieti zdieľala, počuť mamičku ako doktorke hovori, že test aj rúško si nasadila, pretože mala otvorenú ranu.