Rokovanie vlády: Home office sme museli upraviť! Pri gastrolístkoch budú mať ľudia na výber

Novela Zákonníka práce, ktorej návrh schválila s pripomienkami v stredu vláda, rieši gastrolístky, výkon práce z domácnosti i dočasné prideľovanie zamestnancov. Novela má nadobudnúť účinnosť od marca alebo apríla budúceho roka.

Home office sme potrebovali upraviť

V prípade domácej práce a telepráce sa v rôznych častiach Zákonník práce má zmodernizovať tak, aby zohľadňoval trendy v oblasti digitalizácie, pričom zamestnanec by mal mať počas práce z domu právo odpojiť sa.

"Home office sme potrebovali upraviť, pretože čoraz väčšie percento ľudí a zamestnávateľov v pandémii využíva tento spôsob práce. Potrebovali sme zadefinovať, akým spôsobom sa zamestnávatelia a zamestnanci môžu dohodnúť, napríklad aj v tom, že home office nemusí byť z domu, ale môže byť, ak sa dohodnú, z ktoréhokoľvek miesta na zemeguli. Druhá vec je právo na odpojenie, aby aj človek na home office, napríklad po siedmej večer, nemusel reflektovať na požiadavky zamestnávateľa, pretože aj zamestnanec má právo na odpočinok. Toto sme potrebovali doriešiť," priblížil minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) na brífingu po rokovaní vlády.

Pri gastrolístkoch budete mať na výber

Vláda v novele Zákonníka práce podľa jeho slov riešila aj stravné poukážky (tzv. gastrolístky). "Vyriešili sa v zmysle programového vyhlásenia vlády. Každý zamestnanec si na úvod vyberie, či chce gastrolístok alebo finančný príspevok. A toto rozhodnutie bude môcť raz za 12 mesiacov zmeniť," spresnil minister práce.

Novela podľa rezortu práce tiež obsahuje úpravu dočasného prideľovania zamestnancov medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami a prináša nový model primeranej zodpovednosti odberateľa práce alebo služby za nelegálne zamestnávanie zamestnancov. "Spoluzodpovednosť bude v prípade cezhraničného poskytovania služby vznikať až v prípadoch dlhodobého poskytovania služby. Predlžuje sa tak v súčasnosti zavedená lehota, a to z piatich dní v období 12 mesiacov na 30 dní v období 12 mesiacov," priblížil rezort práce v doložke vplyvov.

Rezort práce sa rozhodol urobiť aj zmeny v prípade tripartity. "V praxi niekedy v podniku zastupuje zamestnancov odborová organizácia bez vzťahu k spoločnosti, teda so zamestnávateľom rokujú členovia odborového orgánu, ale títo nie sú zamestnancami spoločnosti a je teda otázne, koho záujmy vôbec reprezentujú," tvrdí ministerstvo práce.

Zamestnávatelia oceňujú "zdobrovoľnenie" gastrolístkov

Zamestnávatelia oceňujú "zdobrovoľnenie" stravných poukážok (gastrolístkov). Je však potrebné vyriešiť ustanovenie o výbere zamestnancom, a to buď prostredníctvom rozhodnutia ich zástupcov, ako sú odbory a zamestnanecká rada, alebo sa na forme platieb za stravu dohodne väčšina zamestnancov. Informoval o tom Martin Hošták, tajomník Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) v spoločnom vyhlásení zamestnávateľských organizácií k problematike gastrolístkov v novele Zákonníka práce schválenej vládnym kabinetom.

Zamestnávatelia vo vyhlásení zároveň navrhujú, aby provízie emitentom boli limitované do výšky 2 % pri predaji aj spätnom výkupe. Samotné stravovacie poukážky by sa pritom používali výhradne v elektronickej forme. Podľa zamestnávateľov je nevyhnutné zapracovať do legislatívneho návrhu, aby peňažný príspevok na stravu bol v rovnakom daňovom a odvodovom režime ako v súčasnosti gastrolístky, teda nepodliehal daniam ani odvodom. Príspevok na stravu by zároveň nemohol byť predmetom prípadnej exekúcie vedenej voči zamestnancovi.

"Zamestnávatelia záverom vyzývajú aj odbory, aby konečne začali obhajovať záujmy zamestnancov a nepodieľali sa na zachovaní biznisu pre emitentov na úkor tých, ktorých záujem by mali obhajovať," dodali zamestnávateľské zväzy vo vyhlásení. Okrem RÚZ je pod vyhlásením podpísaná Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR, Asociácia slovenských kúpeľov, Asociácia strojárskeho a elektrotechnického priemyslu, IT Asociácia Slovenska, Potravinárska komora Slovenska, Slovenská aliancia moderného obchodu, Slovenská asociácia poisťovní, Slovenská banková asociácia, Slovenské združenie pre značkové výrobky, U. S. Steel Košice, Združenie podnikateľov Slovenska, Zväz cestovného ruchu SR, Zväz obchodu SR, Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií a Zväz stavebných podnikateľov Slovenska.

Vláda odobrila návrh na umožnenie odoberania titulov

Novela by nemala zaviesť princíp retroaktivity, teda neumožní spätné odoberanie titulov. Účinná by mohla byť od začiatku roka 2021, pričom by sa mala vzťahovať až na záverečné práce študentov odovzdané po januári nasledujúceho roka. Právna úprava by mala jasne stanoviť, kedy možno odnímať titul, za akých okolností, kto má o tom rozhodovať v prvom stupni aj v druhom stupni, ale aj do akého času od absolvovania štúdia, či udelenia titulu je možné o tom rozhodovať.

Rovnako stanovuje, aké majú byť následky rozhodnutia. Podľa predkladateľov má zaviesť princíp "kto akademický titul prideľuje, ten ho odníma". O neplatnosti štátnej skúšky by mal po novom rozhodnúť rektor univerzity, ak "záverečnú prácu alebo jej časť preukázateľne nevypracoval absolvent, alebo ak úmyselne neoprávnene použil predmet ochrany duševného vlastníctva inej osoby".

Rektor by tiež mohol konať aj v prípade, ak bol absolvent právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ktorý mu dopomohol získať titul. A tiež ak absolvent "v dôsledku rozhodnutia o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti v študijnom programe nižšieho stupňa, alebo v dôsledku vzdania sa akademického titulu nižšieho stupňa prestal spĺňať základnú podmienku na prijatie na štúdium príslušného absolvovaného študijného programu vyššieho stupňa".

Schválila zrušenie zákona o požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska

Vládny kabinet schválil bez náhrady zrušenie zákona o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska. Legislatíva by mala nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia. Predkladateľ, ministerstvo hospodárstva, sa tak chce vyhnúť stavu, keď z dôvodu nadmernej regulácie budú vlastníci detských ihrísk nútení tieto ihriská zrušiť a tiež stavu, keď nebudú mať v podmienkach SR ani ďalšie subjekty záujem budovať nové detské ihriská, práve z dôvodu neprimerane prísnej regulácie.

Cieľom schváleného návrhu zákona je podľa MH SR odbúrať zákonné povinnosti vlastníkov detských ihrísk, čo ich však nezbavuje zodpovednosti za ich vyhovujúci stav v zmysle existujúcich predpisov. Vládou schválená legislatíva tiež ruší vyhlášku MH SR číslo 277 z roku 2008, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried. Tá reaguje na zníženie administratívnej záťaže pre podnikateľov, ktorí poskytujú ubytovanie a s ním spojené služby na základe živnostenského oprávnenia. Ubytovacie zariadenia už nebudú musieť spĺňať určité podmienky pri zaraďovaní do kategórií a tried.

Príjmy z poplatkov za uloženie odpadu by sa mali prerozdeľovať po novom

Príjmy z poplatkov za uloženie odpadu by sa mali prerozdeľovať po novom. Vytvoriť by sa mala nová skupina obcí, ktorá by mohla získať príspevok z Environmentálneho fondu a použila by ho na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenie bioodpadu z domácností. Upravuje to návrh zákona z dielne ,inisterstva životného prostredia, ktorý v stredu schválila vláda. Návrh zákona súvisí so zberom bioodpadu, ktorý má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2021. Od tohto dátumu by mali obce, ktoré si uplatňovali výnimku na ekonomickú neúnosnosť nakladania s bioodpadom, zaviesť a zabezpečiť vykonávanie jeho triedeného zberu.

"Je žiaduce vytvoriť taký finančný mechanizmus na prerozdeľovanie príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, aby mohli byť podporené aj tie obce, ktoré majú zavedené a zabezpečené vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností," uvádza sa v materiáli. Finančnou podporou z envirofondu by sa podľa MŽP malo zlepšiť nakladenie s kuchynským odpadom a dosiahnutie cieľov, ku ktorým sa SR zaviazala.

"Táto potreba vyplynula aj z finančne náročného obdobia v súvislosti s ochorením COVID-19, keďže z dôvodu vyhlásených opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR sa zvýšilo množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu, najmä zmesového odpadu, v obciach," vysvetľuje envirorezort.

Rada vlády SR pre Európsku zelenú dohodu bude poradným orgánom

Rada vlády SR pre Európsku zelenú dohodu bude poradným, koordinačným a iniciatívnym orgánom vlády SR pre otázky týkajúce sa Európskej zelenej dohody. Vládny kabinet schválil jej zriadenie na svojom stredajšom rokovaní. Jej zriadenie navrhovalo ministerstvo životného prostredia. Európska zelená dohoda je nosnou témou na najbližších päť rokov s víziou do roku 2050 pre celú Európsku úniu. Prináša rozsiahly súbor politík a opatrení pre oblasť zmeny klímy, energetiky, obehového hospodárstva, zachovania a obnovy ekosystémov a biodiverzity, potravinovej sebestačnosti alebo inteligentnej mobility, ktoré zasiahnu takmer každý sektor, uvádza sa v materiáli.

Primárnym cieľom dohody je podľa envirorezortu zabezpečiť, aby sa Európa v záujme udržateľnej budúcnosti do roku 2050 stala prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. Rada vlády pre zelenú dohodu by mala koordinovať činnosť a spoluprácu ministerstiev, samospráv aj ostatných orgánov štátnej správy. Mala by tiež prerokovávať kroky a sledovať pokrok v oblasti dosahovania strategických cieľov. Zabezpečí aj koordináciu sektorových politík a zmonitoruje implementáciu a súlad s prechodom na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo.

Tvoriť by ju mal predseda rady, ktorým bude minister životného prostredia, piati podpredsedovia, členovia rady a tajomník. "Celkový počet členov rady s hlasovacím právom je 34. Ak ide o ministrov, ktorí sú členmi rady, je členstvo v rade zastupiteľné štátnym tajomníkom daného ministerstva z dôvodu neodkladných pracovných povinností ministra," uvádza envirorezort v materiáli. Rada by mala zasadať raz za tri mesiace. Uznesenia rady budú mať pre vládu odporúčací charakter.