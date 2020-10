Desivé VIDEO z Bratislavy: Senior vstúpil do cesty električke, vodič nemal šancu ubrzdiť

BRATISLAVA - Kombinácia sychravého počasia a nepozornosti sa zrejme podpísala pod hrozivú nehodu v hlavnom meste. Starší muž nečakane vstúpil do cesty prichádzajúcej električke. Vodič nemal šancu kolízii zabrániť. Polícia zverejnila video ako výstrahu pre všetkých.

Električkovú trať smerujúcu do bratislavskej Dúbravky dlhé mesiace rekonštruovali a oficiálne po nej MHD jazdí od uplynulého pondelka. Že si chodci veľmi rýchlo zvykli na to, že električky nejazdia, bolo jasné hneď v prvý deň spustenia premávky. Dopravný podnik dokonca zverejnil prosbu vodičov smerujúcu k verejnosti, aby sa predtým, ako vstúpia na trať, poriadne rozhliadli. Električka má totiž vždy prednosť, strety s ňou končia fatálne.

Vážna nehoda

Netrvalo dlho a na opravenej trati došlo k vážnej havárii. Podľa polície sa pod ňu malo podpísať sychravé počasie a nevšímavosť. Staršieho muža (72) to stálo ťažké zranenia, našťastie nie život. Dopravná nehoda sa odohrala vo štvrtok okolo 14.30 hod. na Karloveskej ulici.

Mrazivé zábery z nehody zverejnila polícia

"Podľa informácií z miesta dopravnej nehody na zastávke Borská náhle vošiel do koľajiska a dráhy električky smerujúcej do centra mesta 72-ročný chodec. V dôsledku stretu s električkou utrpel muž ťažké zranenia, s ktorými bol privolanou službou rýchlej zdravotnej pomoci prevezený do jednej z bratislavských nemocníc," opísala polícia na sociálnej sieti.

Alkohol u vodiča električky vylúčili pri dychovej skúške. Na zistenie prítomnosti alkoholu v tele chodca bol nariadený odber krvi. Presné príčiny, okolnosti ako aj miera zavinenia tejto dopravnej nehody sú v súčasnosti predmetom vyšetrovania.

"V tejto súvislosti opätovne upozorňujeme chodcov, ako aj všetkých účastníkov cestnej premávky, že zákon ukladá chodcom povinnosť umožniť plynulý prejazd električiek na semaformi neriadených priechodoch pre chodcov. Električka má na takýchto priechodoch pre chodcov prednosť. Chodcov preto vyzývame, aby rešpektovali novelu zákona o cestnej premávke, ktorá jednoznačne definuje prednosť električky na priechodoch," odkázali ochrancovia zákona.