Prvé ráno s vytúženými električkami: FOTO divokého okolia, prekvapivý čas cesty aj vážny problém

Aj napriek tomu, že električky mali cestujúcich z Dúbravky a Karlovej Vsi "rozvážať" už v pondelok ráno, nestalo sa tak. O spustení ostrej prevádzky napokon Dopravný podnik Bratislava informoval až o pol tretej popoludní.

Zdroj: reprofoto:Dopravný podnik BA/twitter

My sme sa teda rozhodli vyskúšať si jazdu až v nasledujúce ráno, keďže práve v ranných hodinách býva situácia na cestách najkritickejšia. Samozrejme, vzhľadom na aktuálne dianie súvisiace s koronavírusom by slová o dopravnom pekle či prepchatých vozidlách MHD neboli pravdivé.

Ako počas víkendu

Po pol ôsmej ráno panoval v hlavnom meste nezvyčajný pokoj. Aspoň na nami zvolenej trase. Odštartovala na konečnej v mestskej časti Dúbravka, na zastávke Pri Kríži.

Zdroj: topky/nin

Zdroj: topky/nin

V električkovom vagóne okrem nás spočiatku nesedel nikto. Čím bližšie k centru, tým pribúdalo viac ľudí. No mnohé miesta na sedenie zostali počas našej cesty voľné.

Zdroj: topky/nin

Prekvapivý čas

Ako viackrát odznelo na sociálnej sieti, napríklad aj zo strany Dopravného podniku Bratislava, cesta sa vďaka zmodernizovanej električkovej trati skráti. "Cestovanie v hodinových zápchach je minulosťou," sľubujú.

Od zastávky Riviéra by ste mali byť v centre už za deväť minút. "Medzi Karlovou Vsou (Kútiky) a nábrežím (Most SNP) sa skráti jazdná doba zo 16 minút na 14 minút," dočítate sa na stránke imhd.sk. Cestovanie z konečnej električiek v Dúbravke k tunelu sa po modernizácii má skrátiť o tri minúty aj vďaka preferencii električiek na všetkých križovatkách.

Zdroj: topky/nin

V minulosti, kedy bola situácia na zaplakanie, sme si odmerali čas cesty zo zastávky Borská na Most SNP. Do centra sme sa 11. septembra autobusom dostali za vyše 29 minút. Tabuľkový odhad sa pre kolóny predĺžil o viac než polovicu.

Aj tentokrát sme si stopli práve túto trasu. Napriek tomu, že po rekonštrukcii by sa cesta mala skrátiť, na webovej stránke imhd.sk nájdete odhadovaný čas cesty v dĺžke 13 minút. A ako dlho nám cesta trvala v utorok? V električke sme si posedeli o vyše pol minúty kratšie, 12 minút a 24 sekúnd.

Zdroj: topky/nin

"Divoké" okolie

Električky teda jazdia, no okolie je stále "divoké". Magistrát ale informoval, že v závislosti od toho, ako to umožnia protiepidemiologické opatrenia, budú ešte počas novembra realizovať dokončovacie práce.

Zdroj: topky/nin Zdroj: topky/nin Zdroj: topky/nin

Že všetko nie je tip-top, je jasné už na prvý pohľad. Popri električkovej trati môžete stále vidieť desiatky pracovníkov, zazriete aj mechanizmy, cyklistom a chodcom naďalej strpčujú cestu jamy, dokončené nie sú ani chodníky. O tom, aké opravy sú ešte na pláne, sa dočítate tu.

Zdroj: topky/nin Zdroj: topky/nin Zdroj: topky/nin Zdroj: topky/nin Zdroj: topky/nin

Kritika aj radosť

Na sociálnej sieti sa v súvislosti s rekonštruciou a spustením električiek nájde veľmi veľa pozitívnych aj negatívnych reakcií. My sme sa na názor pýtali aj v uliciach. "Viem, že premiestnili napríklad jednu zastávku na Molecovej a tá nebola na zlom mieste. Ale celá trať vyzerá pekne, tak dúfam, že to bude dobré. Myslím, že ľudia už boli nahnevaní, lebo boli strašné zápchy, najmä keď sa začal školský rok. Tak to asi chceli rýchlo dokončiť. Ale mne to okolie až tak nevadí," reagovala Dianka.

"Konečne to je hotové a zeleň na trati vyzerá pekne," okomentovala Katka. Ako ďalej dodala, je rada, že sa už nemusí tlačiť v autobuse. Mária upozornila aj na záležitosť, ktorá leží mnohým obyvateľom bytov v blízkosti trate hlboko v žalúdku. Alebo skôr "v ušiach". "Bývam v blízkosti zastávky Pri kríži, a poviem vám, električky sú neskutočne hlučné," vyzdvihla. "Predstavte si, že jazdia do noci a klepoce to," upozornila na dunivý zvuk, ktorý bolo počuť aj keď okolo nás prešla električka. "Keď sa vychytajú muchy tak to snáď bude dobré," dodala v pozitívnom duchu.

Mrzí ju však aj to, že do Dúbravky už bude jazdiť len linka číslo 4. Ak sa niekto chce dostať napríklad do mestskej časti Rača, bude teda musieť prestupovať. Predtým sa cestujúci vedeli do Rače dopraviť priamo a bez prestupu.

Na stole je aj problém z iného súdka

Električky do Karlovej Vsi a Dúbravky oficiálne jazdia niekoľko hodín a vodiči už narazili na problém. Paradoxne nemá súvis so zrekonštruovanou traťou. S čím teda? So zábudlivosťou ľudí. Tí si na to, že električky nejazdia, zvykli veľmi rýchlo. "Naši vodiči na vás majú veľkú prosbu. Predtým, ako vstúpite na trať, sa poriadne porozhliadnite, či neprichádza električka. Tá má vždy prednosť," upozornil v utorok podvečer DPB.

Zdroj: reprofoto:DPB

Chodci totiž častokrát vstúpia do cesty rútiacemu sa vozidlu. "Našťastie sme stihli vždy ubrzdiť," dodal DPB. Nie každá takáto situácia však môže skončiť šťastne. "Dávajte si preto pozor. Najmä v súčasnom jesennom počasí, keď sú koľajnice klzké a na trati sú popadané listy, nemá električka šancu ubrzdiť na krátku vzdialenosť. Pamätajte prosím, že električka dokáže iba zvoniť a brzdiť, no nedokáže sa vám vyhnúť," uzavreli v príspevku.