Otázniky v SEPSe: Sú mená víťazov výberového konania v lukratívnom štátnom podniku vopred vybraté?

Množstvo otáznikov a pochybností. Presne to vyvoláva výberové konania do predstavenstva štátnej akciovky Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy (SEPS). Ide o prirodzenú monopolnú spoločnosť patriacu pod rezort financií, ktorá má obrat v stovkách miliónov Eur. Na pochybnosti nás upozornil zdroj blízky výberovej komisii. Podľa zdroja topky.sk mená sú už dávno vybraté a konečné rozhodnutie bude mať v rukách minister financií Eduard Heger.

Hoci výsledky ešte nie sú zverejnené, náš zdroj tvrdí, že pozíciu má obhájiť dočasne menovaný generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SEPSu Jaroslav Vach, ktorý sa osobne pozná s členom výberovej komisie a štátnym tajomníkom ministerstva financií Marcelom Klimekom. „Túto znalosť oznámil p. Klimek predsedovi komisie pred konaním výberového konania,“ tvrdí tlačový odbor ministerstva a dodáva, že sa osobne pozná aj s odvolaným riaditeľom. Podľa nášho zdroja sú Jaroslav Vach a Marcel Klimek spolužiakmi z Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity. Rovnakú školu má mať aj daňová poradkyňa Dana Škodná, ktorá tiež má mať isté miesto v predstavenstve SEPSu. „Jej hlavnou kvalifikáciou na post v predstavenstve energetickej firmy je to, že je manželkou šéfa Permanentného krízového štábu Petra Škodného,“ tvrdí náš zdroj. Oslovili sme Danu Škodnú. Tá pre topky.sk potvrdila, že sa zúčastnila výberového konania, ale o výsledkoch zatiaľ nič nevie. Viac sa k téme výberových konaní nechcela vyjadrovať.

Rezort financií rodinné vzťahy uchádzačov neskúma. „Vo všeobecnej rovine tiež uvádzame, že vo výberových komisiách neskúmame a ani nám to zákon neumožňuje skúmať rodinné väzby uchádzačov,“ tvrdí rezort financií.

Tretím menom, ktorý by mal cez výberové konanie potvrdiť svoju dočasnú pozíciu v SEPSe ako riaditeľ úseku rozvoja, investícií a obstarávania a člen predstavenstva je Martin Riegel. Ten pred nástupom do monopolnej spoločnosti pôsobil dva roky ako advokátsky koncipient. Predtým do roku 2018 pracoval v spoločnosti Volkswagen Finančné služby Slovensko na viacerých pozíciách.

Pátranie po pracovnej pozícií

A posledným - štvrtým človekom, ktorý má zasadnúť do vedenia SEPSu je Peter Dovhun. Mnohí ho považujú za poradcu súčasného generálneho riaditeľa Jaroslava Vacha. Z tlačového odboru ministerstva financií nás upozornili, že na tejto pozícií nepôsobí. Rozhodli sme sa sami zistiť jeho pracovné zaradenie. Keď sme ho ráno hľadali v SEPSe, spojovateľka nám oznámila, že momentálne nie je k dispozícií. O hodinu nám hovorca spoločnosti Norbert Deák tvrdil, že taký človek tam nepracuje. Keď sme mu vysvetlili, že nám spojovateľka potvrdila, že tam pracuje, ale momentálne tam nie je, argumentoval, že len zle počul meno a chce otázky do mailu. Na odpoveď, na akej pozícií v SEPSe Peter Dovhun pracuje, stále čakáme. Hovorca Norbert Deák topky.sk pred obedom telefonicky informoval, že nestačí len stanovisko personálneho oddelenia, ale každú jednu odpoveď musí odsúhlasiť generálny riaditeľ a dnes má rokovania. A generálnym riaditeľom je už spomenutý Jaroslav Vach.

Výberového konania do predstavenstva SEPSu sa prihlásilo vyše 60 uchádzačov. Najbližšie dni by sa mala verejnosť dozvedieť, ktoré mená prešli cez 5 člennú výberovú komisiu. Tá by mala byť zložená z dvoch zástupcov rezortu financií, jedného člena z ministerstva hospodárstva, jedného zo zamestnancov SEPSu a jedného zástupcu NR SR. „Komisia, ktorej členom je aj štátny tajomník Klimek nevyberá členov predstavenstva, ale v súlade s podmienkami definuje len uchádzačov, ktorí úspešne splnili podmienky, aby sa mohli uchádzať o takúto funkciu. Z úspešných uchádzačov vyberie a menuje členov predstavenstva až minister financií, a to v primeranom čase po oboznámení sa s výsledkami výberového konania,“ napísali nám z tlačového odboru ministerstva financií. Je teda na ministrovi financií, koho menuje do monopolnej spoločnosti s obrovskými stámiliónovými obratmi.

(lb)