KORONAVÍRUS Vláda zrejme rozlúskla otázku týchto dní: Bude celoplošné testovanie povinné?

BRATISLAVA - Už od sobotného vyhlásenia premiéra Igora Matoviča o celoplošnom testovaní na nový koronavírus sa postavila do pozoru celá spoločnosť. Ľudí zaujímalo predovšetkým to, či bude testovanie dobrovoľné alebo povinné. Zdá sa, že túto otázku už dnes vlády vyriešila.

Podľa portálu Aktuality.sk sa koalícia už dohodla na tom, že testovanie bude dobrovoľné. Na stole je ale otázka možného odmeňovania tých, ktorí na test predsa len pôjdu ale aj otázka "negatívneho" odmeňovania tých, ktorí tak neurobia, samozrejme v rámci legislatívy.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí z OĽaNO v tomto prípade navrhuje, aby ľudia s pozitívnym testom zostali na určitý čas v domácej karanténe. Tento návrh odobril aj minister obrany Jaroslav Naď. Matovič dobrovoľnosť testu pripúšťal aj v relácii TV Markíza Na telo. „Ja si osobne myslím, že by to malo byť dobrovoľné, ale ten, kto sa nezúčastní, jednoducho nebude mať nejaké výhody, ktoré štát bude poskytovať v budúcom roku,“ povedal premiér.

V tomto smere sa špekuluje, aké by tieto "nevýhody" mali byť. Už minister financií Eduard Heger odmieta, že by sa malo siahať na nejaké dávky alebo podobné náležitosti. „Vylučujem, že by sme teraz niekomu išli siahať na niečo, čo dnes má,“ povedal minister.