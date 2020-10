Mladík sa nakazil KORONAVÍRUSOM dvakrát! Hrozivý priebeh druhého ochorenia COVID-19

Mladík zo štátu Nevada musel byť hospitalizovaný po tom, ako sa u neho objavili problémy s dýchaním. Zistilo sa, že sa už druhýkrát nakazil novým koronavírusom. Reinfekcie sú v prípade COVID-19 zriedkavé. Pacient sa už zotavuje, priebeh druhého ochorenia bol v jeho prípade ale oveľa komplikovanejší ako ten prvý. Vedci z Nevadskej univerzity sa vo svojej štúdii zaoberali možnosťami a schopnosťami imunitného systému odolať novému koronavírusu a zmapovali priebeh ochorenia u spomínaného mladíka.

Zdroj: SITA/AP

25. marec - objavila sa u neho prvá vlna príznakov vrátane bolesti v krku, hlavy, kašľa, nevoľnosti a hnačiek.

18. apríl - prvýkrát bol pozitívne testovaný.

27. apríl - počiatočné príznaky úplne ustúpili.

9. a 26. máj - bol dvakrát negatívne testovaný.

28. máj - znovu sa u neho prejavili príznaky ako horúčka, bolesť hlavy, závrat, kašeľ, nevoľnosť a hnačky.

5. jún - druhýkrát bol pozitívne testovaný, bol hypoxický (nízky obsah kyslíka v krvi) a trpel dýchavičnosťou.

Zdroj: Getty Images

Podľa výskumníkov u pacienta nešlo o "uspatú" prvú infekciu, ktorá nanovo prepukla, ale o to, že sa jednoducho dvakrát nakazil. Porovnanie genetických kódov vírusu odobratých počas každého priebehu totiž preukázalo, že boli príliš odlišné na to, aby boli spôsobené tou istou infekciou. "Naše objavy naznačujú, že jedna infekcia nemusí ľudí chrániť pred ďalšou nákazou," uviedol člen výskumného tímu Mark Pandori. Možnosť reinfekcií by podľa neho mohla významne ovplyvniť naše chápanie imunity voči COVID-19. Aj ľudia, ktorí sa uzdravili, by mali naďalej dodržiavať hygienické pokyny, nosiť rúška a často si umývať ruky.

Vedci zatiaľ stále presne nevedia, aký je vzťah medzi koronavírusom a imunitou. Nepoznajú ani odpovede na otázky, či sa každý pacient po prekonaní infekcie stáva odolným voči COVID-19 a či sú imúnni aj ľudia s veľmi miernymi príznakmi a pokiaľ áno, tak na ako dlho. Keď sa toto podarí zodpovedať, možno by odborníci zistili, aké stopy na ľudskom zdraví zanechá tento vírus a zároveň by mohli uľahčiť vývoj očkovacej vakcíny. Podľa dostupných zdrojov je zatiaľ reinfekcia zriedkavá; z viac ako 37 miliónov potvrdených prípadov sa opätovne infikovalo iba niekoľko osôb.