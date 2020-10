Je to definitívne! Vláda rozhodla o rekordnom zadlžovaní: Rozpočet sa rodil sa v ťažkých časoch, priznal Heger

BRATISLAVA – Rozpočet sa rodil rýchlo, zostavovaný bol však vo veľmi ťažkých časoch. Skonštatoval to v stredu pred rokovaním vlády minister financií Eduard Heger (OĽANO). Deficit verejných financií by mal byť v budúcom roku na úrovni 7,44 %.

"Je pravda, že tento rozpočet sa rodil veľmi rýchlo, ale, žiaľ, bolo to spôsobené aj súčasnou situáciou, v ktorej sa nachádzame, a ktorá je z histórie Slovenska aj bezprecedentná, a takisto aj z pohľadu tvorby rozpočtu," podotkol Heger.

Poznamenal tiež, že rozpočet stavali v neistých časoch, pretože sa neustále menili dáta. Poukázal na júnovú a septembrovú prognózu, pričom reálne dáta mali podľa neho až v septembrovej. Zároveň zdôraznil, že o rozpočte rokovali dôkladne s každým ministrom.

Premiér Igor Matovič (OĽANO) zároveň potvrdil, že rozpočet je "kompromis kompromisov". "Každé ministerstvo sa snažilo vyrokovať pre svoj rezort čo najviac," priblížil predseda vlády pred zasadnutím kabinetu.

Vláda návrh rozpočtu schválila

Deficit verejných financií by mal v budúcom roku dosiahnuť 7,44 % hrubého domáceho produktu (HDP). Mal by tak klesnúť z tohtoročných odhadovaných 9,68 % HDP. Hrubý verejný dlh sa má v budúcom roku vyšplhať na 65 % HDP. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce tri roky, ktorý na rokovanie vlády predložilo Ministerstvo financií (MF) SR. Kabinet ho v stredu schválil s pripomienkou. Do konca roka ho musí schváliť aj parlament, kde môže dôjsť ešte k viacerým úpravám.

Rezort financií upozorňuje, že rozpočet vznikal v náročných podmienkach pandémie nového koronavírusu. Predložený návrh predpokladá deficitné hospodárenie na všetky nasledujúce roky. Schodok by sa mal postupne znižovať na 6,18 % HDP v roku 2022 a 5,72 % HDP v roku 2023. Ak by mal deficit verejných financií klesnúť v roku 2023 na nulu, ako to predpokladá zatiaľ platný zákon o dlhovej brzde, podľa MF by si to vyžiadalo prijatie konsolidačných opatrení v objeme 6 miliárd eur.

Celkové príjmy rozpočtu verejnej správy by mali v budúcom roku dosiahnuť 39,6 miliardy eur alebo 41,4 % HDP. Celkové výdavky očakáva predložený návrh rozpočtu na úrovni 46,7 miliardy eur alebo 48,8 % HDP. Na výdavkovej strane počíta s rezervou 1,04 miliardy eur, a to na možný výpadok príjmov oproti prognóze.

Hotovostný schodok štátneho rozpočtu, ktorý je hlavnou súčasťou verejných financií, by mal v budúcom roku dosiahnuť 8,049 miliardy eur. Predložený návrh zákona o štátnom rozpočte počíta s celkovými príjmami 15,815 miliardy eur a celkovými výdavkami 23,865 miliardy eur.

Slovenská ekonomika klesne v roku 2020 podľa prognózy, na ktorej je rozpočet postavený, o 6,7 %. V roku 2021 sa má hospodárstvo zotavovať a HDP už môže rásť o 5,5 %. Ministerstvo varuje, že ak by si situácia vyžiadala návrat k radikálnym obmedzeniam, slovenská ekonomika by sa v štvrtom kvartáli opäť dostala do recesie. Rizikový scenár predpokladá pokles HDP v roku 2020 o 8,4 % a oživenie rastu v budúcom roku len na úrovni 4,3 %. Prípadná druhá vlna vynútených reštrikcií by tak znížila príjmy o ďalšiu približne 1 miliardu eur.