KORONAVÍRUS Matovič informuje o aktuálnej situácii: V úvode si ihneď podal Sulíka!

VIDEO Tlačový brífing Igora Matoviča k opatreniam:

Dáta pre verejnosť a pravdepodobne aj pre Sulíka

Matovič v úvode hneď priznáva, že tlačovku začal kvôli tomu, aby verejnosti predstavil dáta, na základe ktorých sa pandemická komisia rozhodla ustanoviť opatrenia. Vzápätí ale ihneď preniesol tón na Sulíka. "Chcel by som sa ospravedlniť členom pandemickej komisie za výroky vicepremiéra Sulíka, ktorý je súčasťou mojej vlády," poukazuje hneď v úvode Matovič v kontexte na jeho nezhody s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom. Premiér pritom jednotlivo menoval ľudí, ktorým sa ospravedlňuje v mene Sulíka za "jeho výroky".

"Pán Sulík počas rokovania povedal, citujem: 'Cítim to v kostiach. Ja si myslím, že Igor nemá pravdu, že nepriateľ je 50-krát silnejší. V nemocniciach máme iba dvakrát toľko ľudí ako v prvej vlne.'," odcitoval Matovič údajnú vetu vicepremiéra Sulíka z rokovania. Matovič počas brífingu na obrazovke odprezentoval viaceré grafy, okrem iného aj krivky incidencie nových prípadov na 100-tisíc obyvateľov. Aj počas tejto tlačovky porovnával situáciu s Českou republikou a zopakoval, že sme sa vydali "ich cestou".

Matovič pozval verejnosť na rokovanie štábu

"'My robíme chybu, že tých virológov počúvame' toto povedal Richard Sulík na rokovaní. Lebo luxusný obed a večera sú viac ako životy ľudí," kritizoval opakovane Matovič Sulíka. Matovič zároveň v odkaze na Sulíkovo vyjadrenie z rána o tom, že by si verejnosť mala prísť sadnúť na rokovanie krízového štábu, pozval novinársku verejnosť, aby sa prišla pozrieť na rokovanie štábu s tým, že nebudú z neho nič vynášať.

So Sulíkom sa už viac nekamaráti

Premiér zároveň upozorňuje, že Sulík neuvádzal presné argumenty, keď povedal, že vláda premárnila leto, lebo málo testovala. "Je to klamstvo a mrzí ma to," dodal Matovič. Zároveň uviedol, že do dvoch týždňov vie Slovensko byť v prvej desiatke krajín v počte testov na počet obyvateľov. Malo by to byť v horizonte 15-tisíc testov denne. "Kamarátstvo skončilo, ale zodpovednosť káže ísť ďalej. Musíme to potiahnuť ďalej," odpovedal Matovič na otázku, či hrozí demisia Sulíka alebo jeho odvolanie.