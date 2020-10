Ministerstvo životného prostredia trvá na razantnejšom odstraňovaní envirozáťaží, tvrdí Budaj

Minister životného prostredia Ján Budaj

BRATISLAVA - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR trvá na razantnejšom odstraňovaní environmentálnych záťaží. Optimálne by bolo, ak by sa do likvidácie toxických skládok investovala miliarda eur. Povedal to minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) v reakcii na zverejnený národný integrovaný reformný plán.